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أخبار مصر

مستشفى المنصورة الدولي تنقذ سيدة 45 عاما تعرضت لطعنة نافذة في الصدر

مستشفى المنصورة الدولي
مستشفى المنصورة الدولي

نجح فريق طبي متخصص من أطباء جراحة القلب والصدر وبالتعاون مع أطباء الجراحة العامة في مستشفي المنصورة الدولي التابع لوزارة الصحة والسكان في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ حياة مريضة ٤٥ عاما وصلت إلى المستشفى بحالة حرجة بعد إصابتها بجسم غريب سكين اخترق منطقة الصدر من الخلف واستقر بها.

إنقاذ سيدة من طعنة بالصدر بمستشفى المنصورة الدولي 

وقالت مستشفى المنصورة الدولي في بيان: علي الفور تم دخول المريضة بصورة عاجلة إلى العمليات لإجراء استكشاف بالصدر وتبين وجود اختراق نصل السكين للفص السفلي للرئة اليمنى اختراقا كاملا وصولا إلى الحجاب الحاجز ومنه إلى تجويف البطن محدثا إصابة للكبد.

وقام الفريق الطبي بنزع السكين،والسيطرة على النزيف والتعامل مع الإصابات المختلفة وتم استدعاء أطباء الجراحة العامة الذين قاموا بالتعامل مع الإصابة الخطيرة للكبد والحجاب الحاجز.

 

استخراج الجسم الغريب وعلاج الإصابات الخطيرة

 وتمكن الفريق من استخراج الجسم الغريب وعلاج الإصابات الخطيرة.
 

وأكد المستشفى أن المريضة الآن في حالة مستقرة وتخضع للرعاية الطبية الدقيقة.

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ضم فريق أطباء جراحة القلب والصدر الدكتور  سامح ابراهيم استشاري جراحة الصدر والدكتور  محمد جاد اخصائي جراحة القلب والصدر  والدكتور مصطفي المرسي زمالة جراحة القلب والصدر والدكتور  محمود عكاشة نائب جراحة القلب والصدر.

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