الأمن يضبط 6 أشخاص لتعطيلهم المرور وحمل أسلحة بيضاء بموكب زفاف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بقيام عدد من الأشخاص بتعطيل الحركة المرورية أثناء سيرهم بموكب زفاف حاملين أسلحة بيضاء بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة إهناسيا في بني سويف.

تحريات وفحص أجهزة الأمن أسفرت عن تحديد وضبط السيارة والدراجتين الناريتين "بدون لوحات معدنية" الظاهرة في المقطع، وضبط مستقليها وعددهم 6 أشخاص مقيمين بمحافظة بني سويف، وبحوزتهم سلاحين أبيض.

بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة خلال احتفالهم بزفاف شقيق أحدهم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

