الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشييع جثامين 4 أشخاص ضحايا حريق مخزن بلاستيك في القليوبية

ضحايا حادث مخزن بلاستيك
ضحايا حادث مخزن بلاستيك بالقليوبية،فيتو

شيع أهالى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية جثامين 4 أشخاص ضحايا حريق مخزن بلاستيك في القناطر الخيرية.

محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق مخزن البلاستيك بالقناطر الخيرية (صور)

قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن ضحايا حريق مخزن بلاستيك

جثامين 4 من شهداء لقمة العيش ضحايا حريق مخزن بلاستيك في القليوبية 

خرجت الجثامين من مسجد سيدى عبدالرحمن وسط أحزان الجميع ودعواتهم بالصبر والسلوان، وتم تشييعهم لمثواهم الأخير بمقابر الأسرة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك لسرداق عزاء نعى فيه أهالى قليوب الضحايا داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان.

وأشار الأهالي إلى أن الحدث جلل وأن الضحايا شهداء لقمة العيش ونحتسبهم شهداء عند الله عزو وجل.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن وفاة الضحايا الخمسة وهم: فرج.س.ص (48 عامًا)  ومحمد.م.أ (28 عامًا) ومحمد.س.أ (40 عامًا) ومحمد.أ (28 عامًا) وعوض.أ (23 عامًا).

وكان اللواء هيثم شحاتة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية باندلاع النيران داخل مخزن بلاستيك بدائرة مركز القناطر الخيرية. 

وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء بقيادة العقيد مصطفى صابر رئيس قسم الإطفاء، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء و7 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.
ووجه محافظ القليوبية وكيل وزارتي العمل والتضامن بسرعة صرف تعويضات عاجلة لأسر المتوفين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق، واستعجال تحريات المباحث، والتصريح بدفن الجثامين بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية حريق مخزن بلاستيك شهداء لقمة العيش محافظة القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق مخزن البلاستيك بالقناطر الخيرية (صور)

قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن ضحايا حريق مخزن بلاستيك

الداخلية تكشف ملابسات اختطاف طفل من والدته في القليوبية (فيديو)

صيادلة القليوبية تستضيف مناقشة مشروعات التخرج لدبلومة إدارة المستشفيات

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التعمير بشمال سيناء (بث مباشر)

انخفاض في أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads