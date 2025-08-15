تشييع جثامين 4 أشخاص ضحايا حريق مخزن بلاستيك في القليوبية

شيع أهالى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية جثامين 4 أشخاص ضحايا حريق مخزن بلاستيك في القناطر الخيرية.

جثامين 4 من شهداء لقمة العيش ضحايا حريق مخزن بلاستيك في القليوبية

خرجت الجثامين من مسجد سيدى عبدالرحمن وسط أحزان الجميع ودعواتهم بالصبر والسلوان، وتم تشييعهم لمثواهم الأخير بمقابر الأسرة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك لسرداق عزاء نعى فيه أهالى قليوب الضحايا داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان.

وأشار الأهالي إلى أن الحدث جلل وأن الضحايا شهداء لقمة العيش ونحتسبهم شهداء عند الله عزو وجل.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن وفاة الضحايا الخمسة وهم: فرج.س.ص (48 عامًا) ومحمد.م.أ (28 عامًا) ومحمد.س.أ (40 عامًا) ومحمد.أ (28 عامًا) وعوض.أ (23 عامًا).

وكان اللواء هيثم شحاتة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية باندلاع النيران داخل مخزن بلاستيك بدائرة مركز القناطر الخيرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء بقيادة العقيد مصطفى صابر رئيس قسم الإطفاء، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء و7 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

ووجه محافظ القليوبية وكيل وزارتي العمل والتضامن بسرعة صرف تعويضات عاجلة لأسر المتوفين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق، واستعجال تحريات المباحث، والتصريح بدفن الجثامين بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

