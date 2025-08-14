محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق مخزن البلاستيك بالقناطر الخيرية (صور)

انتقل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إلى موقع حادث الحريق الذي اندلع بأحد مخازن مصانع البلاستيك بمنطقة شلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطلاع على حجم الخسائر، والذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص، حيث أكدت هيئة الإسعاف وصول جثامينهم إلى مستشفى القناطر المركزي.

محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق مخزن البلاستيك القناطر الخيرية

وكان محافظ القليوبية قد تابع في بداية الأمر تطورات الحادث من مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة، وفور تلقيه البلاغ تحرك على الفور إلى موقع الحريق، حيث جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، إضافة إلى 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين، ووصول فريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي.

ووجّه المحافظ وكلاء وزارتي العمل والتضامن بسرعة صرف التعويضات المقررة لأسر الضحايا، كما توجه المحافظ لمستشفى القناطر لتقديم العزاء لأسر المتوفين، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم، مؤكدًا أن المحافظة تقف بجانبهم في مصابهم الأليم.

