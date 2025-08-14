الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق مخزن البلاستيك بالقناطر الخيرية (صور)

محافظ القليوبية ينتقل
محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق مصنع البلاستيك، فيتو

انتقل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إلى موقع حادث الحريق الذي اندلع بأحد مخازن مصانع البلاستيك بمنطقة شلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطلاع على حجم الخسائر، والذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص، حيث أكدت هيئة الإسعاف وصول جثامينهم إلى مستشفى القناطر المركزي.

قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن ضحايا حريق مصنع بطاطين

محافظ القليوبية يتابع إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة

محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق مخزن البلاستيك  القناطر الخيرية

وكان محافظ القليوبية قد تابع في بداية الأمر تطورات الحادث من مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة، وفور تلقيه البلاغ تحرك على الفور إلى موقع الحريق، حيث جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، إضافة إلى 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين، ووصول فريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي.

ووجّه المحافظ وكلاء وزارتي العمل والتضامن بسرعة صرف التعويضات المقررة لأسر الضحايا، كما توجه المحافظ لمستشفى القناطر لتقديم العزاء لأسر المتوفين، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم، مؤكدًا أن المحافظة تقف بجانبهم في مصابهم الأليم.

محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق  مصنع البلاستيك، فيتو
محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق  مصنع البلاستيك، فيتو
محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق  مصنع البلاستيك، فيتو
محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق  مصنع البلاستيك، فيتو
محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق  مصنع البلاستيك، فيتو
محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق  مصنع البلاستيك، فيتو
محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق  مصنع البلاستيك، فيتو
محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق  مصنع البلاستيك، فيتو
محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق  مصنع البلاستيك، فيتو
محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق  مصنع البلاستيك، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية مدينة القناطر الخيرية مدينة القناطر

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتابع إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة

المشدد 6 سنوات لبائعي فاكهة بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

تأجيل محاكمة مزارع قتل والده في القليوبية

محافظ القليوبية يكرم 3 سائقين لإنقاذهم مصنع أحذية من الحريق بالخانكة

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

دكتور بدر عبد العاطي

احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

بعد تصديق الرئيس، نص تعديل قانون التعليم وإقرار نظام البكالوريا

لحظة القبض على قائد سيارة صدم عدة مركبات أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

كيف يتعامل الأبناء مع الأب الذي يهين أمهم؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads