صيادلة القليوبية تستضيف مناقشة مشروعات التخرج لدبلومة إدارة المستشفيات

استضافت نقابة صيادلة القليوبية، فعاليات مناقشة مشروعات التخرج لدبلومة إدارة المنشآت الصحية والمستشفيات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين اتحاد المهن الطبية ومديرية الصحة بالقليوبية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

مناقشة مشروعات التخرج أول دبلومة إدارة المستشفيات لاتحاد المهن الطبية بالقليوبية

حضر الفعاليات عدد من القيادات الطبية والأكاديمية، بينهم مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، ومحمد عجلان، أمين عام نقابة الأطباء، وأحمد سعيد، وكيل النقابة، وإسلام أبو غنيمة، مدير البرامج التدريبية، وبهاء الجبلاوي، استشاري التدريب.

ناقش المشاركون 10 مشروعات تخرج قدمها 80 طبيبًا من مختلف تخصصات الطب، من بينها: مركز مخ وأعصاب، مركز قسطرة القلب، مشروع قطيعة معابر GANR على مركز طبي، مركز علاج طبيعي حديث، مركز نساء متطور، ومشروع "الطب عن بُعد".

تميزت المشروعات المقدمة بالواقعية والتطبيق الفعلي مما يساهم في تطوير أفكار ومشروعات مبتكرة تخدم القطاع الصحي بالمحافظة، حيث تقدم الدبلومة للمحافظة 80 طبيبا من مختلف أعضاء اتحاد المهن الطبية ليكونوا قادة في المجال الطبي، تم اعدادهم من الناحية الشخصية والإدارية والمهنية، ليكونوا جيل تاني من القيادات القادرة علي الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

وأكد نقيب صيادلة القليوبية، على أن الفعالية تمثل تتويجًا لعام كامل من الدراسة النظرية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين سيتم تكريمهم تقديرًا لجهودهم في تطوير أفكار ومشروعات مبتكرة تخدم القطاع الصحي بالمحافظة.

