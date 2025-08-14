الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صيادلة القليوبية تستضيف مناقشة مشروعات التخرج لدبلومة إدارة المستشفيات

صيادلة القليوبية
صيادلة القليوبية تستضيف دبلومة إدارة المنشآت،فيتو

استضافت نقابة صيادلة القليوبية، فعاليات مناقشة مشروعات التخرج لدبلومة إدارة المنشآت الصحية والمستشفيات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين اتحاد المهن الطبية ومديرية الصحة بالقليوبية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

تأجيل محاكمة مزارع قتل والده في القليوبية

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 74 مليون جنيه في القليوبية

مناقشة مشروعات التخرج أول دبلومة إدارة المستشفيات لاتحاد المهن الطبية  بالقليوبية 

حضر الفعاليات عدد من القيادات الطبية والأكاديمية، بينهم مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، ومحمد عجلان، أمين عام نقابة الأطباء، وأحمد سعيد، وكيل النقابة، وإسلام أبو غنيمة، مدير البرامج التدريبية، وبهاء الجبلاوي، استشاري التدريب.

ناقش المشاركون 10 مشروعات تخرج قدمها 80 طبيبًا من مختلف تخصصات الطب، من بينها: مركز مخ وأعصاب، مركز قسطرة القلب، مشروع قطيعة معابر GANR على مركز طبي، مركز علاج طبيعي حديث، مركز نساء متطور، ومشروع "الطب عن بُعد".

تميزت المشروعات  المقدمة بالواقعية والتطبيق الفعلي مما يساهم في تطوير أفكار ومشروعات مبتكرة تخدم القطاع الصحي بالمحافظة، حيث تقدم  الدبلومة  للمحافظة 80 طبيبا من مختلف أعضاء اتحاد المهن الطبية ليكونوا قادة في المجال الطبي، تم اعدادهم من الناحية الشخصية والإدارية والمهنية، ليكونوا جيل تاني من القيادات القادرة علي الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

وأكد نقيب صيادلة القليوبية، على أن الفعالية تمثل تتويجًا لعام كامل من الدراسة النظرية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين سيتم تكريمهم تقديرًا لجهودهم في تطوير أفكار ومشروعات مبتكرة تخدم القطاع الصحي بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية القليوبية مديرية الصحة بالقليوبية نقيب صيادلة القليوبية

مواد متعلقة

تطورات جديدة في ملف انتقال جناح بايرن ميونخ إلى النصر السعودي

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 74 مليون جنيه في القليوبية

محافظ القليوبية يتابع عملية إخماد حريق محدود في شبرا الخيمة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

نائبة تسأل الحكومة: لماذا لا تتراجع الأسعار بعد انخفاض الدولار؟

غطرسة وعنجهية فارغة، علاء مبارك يهاجم نتنياهو بعد تصريحاته بشأن إسرائيل الكبرى

لهذا السبب، تجديد حبس "مونلي" صديق البلوجر سوزي الأردنية

ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads