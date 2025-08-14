الخميس 14 أغسطس 2025
قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن ضحايا حريق مخزن بلاستيك

حريق مصنع بالقليوبية،فيتو
حريق مصنع بالقليوبية،فيتو

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مديريتي العمل والتضامن بسرعة صرف تعويضات لأهالي المتوفين في الحريق الذي نشب بأحد مخازن البلاستيك، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر.

محافظ القليوبية يتابع إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حريق مخزن بطاطين بالقليوبية

 صرف تعويضات لأهالي المتوفين في  حريق القليوبية 

وتابع محافظ القليوبية من مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة، الحريق الذي اندلع في أحد المصانع بقليوب، والذي أسفر عن الخسائر البشرية المذكورة، حيث تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، بالإضافة إلى 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين، ووصول فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي.

وفور تلقيه البلاغ، توجه المحافظ إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على حجم الأضرار، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.

 

