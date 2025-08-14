قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن ضحايا حريق مخزن بلاستيك

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مديريتي العمل والتضامن بسرعة صرف تعويضات لأهالي المتوفين في الحريق الذي نشب بأحد مخازن البلاستيك، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر.

صرف تعويضات لأهالي المتوفين في حريق القليوبية

وتابع محافظ القليوبية من مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة، الحريق الذي اندلع في أحد المصانع بقليوب، والذي أسفر عن الخسائر البشرية المذكورة، حيث تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، بالإضافة إلى 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين، ووصول فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي.

وفور تلقيه البلاغ، توجه المحافظ إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على حجم الأضرار، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.