حبس المتهم بالتعدي على عامل عطارة بالبساتين

قررت نيابة البساتين حبس شخص متهم بالتعدى على عامل بمحل عطارة بمنطقة البساتين بالقاهرة، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على عامل بمحل عطارة بمنطقة البساتين بالقاهرة.





تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وتم تحديد هوية القائم على نشر المقطع وهو عامل بمحل عطارة مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، حيث قرر أنه بتاريخ 2 الجارى نشبت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص بسبب خلافات على البيع والشراء، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدي عليه بالأيدي دون إحداث إصابات.

ضبط المتهم

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

