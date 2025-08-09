النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية في السيدة زينب

انتدبت نيابة السيدة زينب الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات بـالسيدة زينب دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة سكنية بالسيدة زينب

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وتولى رجال الإطفاء إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

