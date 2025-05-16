كيفية الإصابة بالتسمم بـ بكتيريا “الليستيريا” وطرق الوقاية منها

غالبًا ما يمرض الشخص نتيجة تناول طعام ملوث، حيث يشعر بالغثيان والإسهال، وعادة ما تزول هذه الأعراض خلال يومين. إلا أن مصدرًا محتملًا لهذه الأعراض قد يكون الإصابة ببكتيريا الليستيريا، وهي أحد مسببات التسمم الغذائي.

تنتشر بكتيريا الليستيريا في التربة والمياه والغبار وبراز الحيوانات، وتنتقل إلى الإنسان عبر تناول أطعمة ملوثة بها، وعلى الرغم من أن العدوى لا تشكل خطرًا كبيرًا على معظم الأصحاء، وقد تقتصر أعراضها على يوم أو يومين من الشعور بالمرض، إلا أنها قد تكون خطيرة أو حتى مميتة لفئات معينة، تشمل النساء الحوامل وأطفالهن، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، وكبار السن، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

ويشدد الأطباء على أهمية العلاج الفوري بالمضادات الحيوية للحد من مضاعفات هذه العدوى لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

كيف تنتقل الليستيريا إلى الغذاء؟

تتميز بكتيريا الليستيريا بقدرتها على النمو في درجات حرارة منخفضة تصل إلى داخل الثلاجات، ولا يقضي عليها التجميد. وعندما تُلوث الطعام، لا يمكن اكتشافها عن طريق الرؤية أو الشم أو التذوق.

تشير الأبحاث إلى أن الإصابة بالعدوى غالبًا ما ترتبط بتناول اللحوم الباردة غير المعالجة بشكل صحيح ومنتجات الألبان المصنوعة من حليب غير مبستر.

وقد ارتبطت العديد من حالات تفشي المرض بمصادر أخرى شائعة مثل الشمام والهوت دوج والأجبان الطرية.

الأعراض التسمم الغذائي

تتضمن الأعراض الشائعة لعدوى الليستيريا الإسهال والغثيان وآلام العضلات والحمى. وتظهر هذه الأعراض في غضون أيام قليلة من تناول الطعام الملوث، أو قد تستغرق فترة تصل إلى شهرين. وينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب عند ظهور أي من هذه الأعراض.

وفي حال انتشار العدوى إلى الجهاز العصبي، فإن الوضع يصبح أكثر خطورة، ويُعرف هذا الشكل الحاد باسم داء الليستريات، والذي تصل نسبة الوفيات بين المصابين به إلى 20%. وتزداد احتمالية الإصابة بهذا الشكل الحاد لدى صغار السن وكبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، وتشمل أعراض هذه الحالة الصداع وتيبس الرقبة والارتباك وفقدان التوازن والتشنجات.

كيف تتعامل المرأة الحامل مع بكتيريا الليستيريا

تحتاج النساء الحوامل إلى عناية خاصة لأنهن أكثر عرضة للإصابة بالليستريا في الدم. ويُنصح بضرورة التواصل مع الطبيب في حال ظهور أعراض مثل الصداع والحمى وآلام العضلات وآلام الظهر المصحوبة أو غير المصحوبة بالإسهال.

وقد لا تتطلب الحالات الخفيفة علاجًا، بينما قد يصف الطبيب المضادات الحيوية للحالات الأكثر خطورة.

نصائح للوقاية من عدوى الليستيريا

نظرًا لعدم وجود لقاح للوقاية من الليستيريا، فإن اتخاذ تدابير الحيطة والحذر يعد أمرًا بالغ الأهمية، وتشمل الأطعمة الرئيسية التي قد تزيد من خطر الإصابة الخضراوات النيئة الملوثة واللحوم الملوثة والحليب غير المبستر والمنتجات المصنوعة منه والأطعمة المصنعة مثل اللحوم الباردة والهوت دوج الملوثة بعد إنتاجها.

وللحماية من العدوى، يوصي الأطباء بغسل اليدين جيدًا بالماء الدافئ والصابون قبل البدء في الطهي وبعد التعامل مع اللحوم أو الدواجن النيئة، بالإضافة إلى ذلك، ينصح بتنظيف جميع أسطح المطبخ وألواح التقطيع والأواني بالماء الساخن والصابون، وفرك الخضراوات النيئة بفرشاة تحت الماء الجاري، وطهي اللحوم والدواجن والبيض جيدًا حتى تصل درجة حرارتها الداخلية إلى 71 درجة مئوية (160 درجة فهرنهايت).

كما يجب فصل اللحوم والدواجن غير المطبوخة عن الأطعمة الأخرى، واستهلاك النقانق خلال أسبوع من فتح العبوة ولحوم الديلي واللنشون خلال 3 إلى 5 أيام.

وينصح أيضًا بغسل البطيخ جيدًا قبل تقطيعه وتناول الشرائح فورًا والتخلص من أي بقايا في درجة حرارة الغرفة لأكثر من 4 ساعات، والحفاظ على درجة حرارة الثلاجة أقل من 4 درجات مئوية (40 فهرنهايت) والمجمد أقل من -18 درجة مئوية (0 فهرنهايت).

فئات يجب عليها توخي الحذر الشديد

من الضروري توخي النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي الحذر الشديد. وينصح بتجنب تناول الهوت دوج واللحوم الباردة واللحوم المدخنة المبردة والمأكولات البحرية المدخنة المبردة إلا بعد تسخينها جيدًا، بالإضافة إلى الأجبان الطرية المصنوعة من حليب غير مبستر، ما لم يكن مكتوبًا على الملصق أنها مصنوعة من حليب مبستر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.