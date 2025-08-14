الخميس 14 أغسطس 2025
اتحاد المهن الطبية يبدأ صرف معاش أغسطس لـ120 ألف مستفيد

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية عن بدء تحويل معاش شهر أغسطس 2025 لأعضاء الاتحاد وورثتهم من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، اعتبارًا من صباح اليوم.

عدد المستفيدين من الأعضاء وأسرهم بلغ نحو 120 ألف مستفيد

وأوضح الاتحاد أن عدد المستفيدين من الأعضاء وأسرهم بلغ نحو 120 ألف مستفيد، بإجمالي قيمة معاشات تُقدر بحوالي 181 مليون جنيه عن الشهر الجاري.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية العادية للاتحاد، التي انعقدت في الأول من أغسطس، وافقت على مقترح مجلس إدارة الاتحاد بزيادة قيمة المعاش من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه، بدءا من معاش أكتوبر 2025.

الصحة تشيد بتقرير وكالة "فيتش" عن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والتقدم الملحوظ بالمؤشرات الصحية

مساعد وزير الصحة ومحافظ الأقصر يتابعان معدلات الإنجاز وتطوير المشروعات الصحية بالمحافظة

وخصص الاتحاد الخط الساخن 15603 للرد على استفسارات الأعضاء بشأن صرف المعاشات.

