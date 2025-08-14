الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ثابت صاروخ: جدول مودرن سبورت صعب ونستعد بقوة لمواجهة الزمالك

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

أعرب نجم ثابت صاروخ المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت عن سعادته بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وقال صاروخ في تصريحات تليفزيونية: "مباراة مودرن والاتحاد السكندري شهدت أجواء حارة للغاية وقمت بتغيير قميصي ثلاث مرات بسبب درجات الحرارة".

وأضاف المدرب العام لمودرن سبورت: "الاتحاد السكندري فريق كبير وسعداء بالفوز عليهم وحصد أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري المصري الممتاز".

وتابع: "جدول مودرن في بطولة الدوري المصري صعب للغاية، ونجحنا في الفوز على الاتحاد والتعادل مع الأهلي ونركز على مواجهة الزمالك ومن ثم بيراميدز".

وأتم: "مباراة الزمالك سوف تكون صعبة وجميع الفرق داخل الدوري تسعى إلى الفوز والمنافسة على اللقب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ثابت صاروخ الزمالك مودرن سبورت نادى مودرن سبورت الاتحاد السكندري مودرن والاتحاد السكندري الدوري المصري

مواد متعلقة

الدوري المصري، محمد الشيبي يحصد جائزة رجل مباراة بيراميدز والإسماعيلي

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي لمباراة فاركو في الدوري

مودرن سبورت يفوز على الاتحاد 1/2 في الدوري الممتاز

أبرز غيابات الأهلي أمام موردن سبورت الليلة

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

مباراة شهدت 4 بطاقات حمراء، بيراميدز يخطف فوزا صعبا من الإسماعيلي بالدوري

تحذير عاجل من الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية على محافظة أسوان

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز بيراميدز والمصري وخسارة الإسماعيلي

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

ليلى علوي تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها في حادث سير

دكتور بدر عبد العاطي

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بدخول السجن

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads