مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى هدفها تحويل الوهم لحقيقة

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: إن تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى تأتي من الوهم الذي يعيشه رئيس وزراء الاحتلال ويحاول جعل الوهم واقع، وللأسف الظروف تخدمهم بداية من رفضهم لحل الدولتين وتصويت الكنيست الإسرائيلي بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ونهر الأردن، والتي تأتي في سياق هذا المخطط.

المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن إسرائيل رغم هذه الجرائم تتنكر لجريمة منع دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بهدف دفع الفلسطينيين للهجرة وترك أراضيهم هربًا من الموت إلى مصر أو الأردن، والهدف من ذلك واضح ويأتي في إطار الترويج لفكرة إسرائيل الكبرى، وهو الوهم الذي يسعون إليه فى دولة من النيل للفرات، وهذا ما تدركه مصر جيدًا، لذلك كانت تسعى إلى خلخلة الموقف، واليوم تسعى مع الولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل فكرة هدنة الـ ٦ أشهر.

تصريحات نتنياهو الخبيثة

وواصل حديثه قائلًا: إن تصريحات نتنياهو الخبيثة تأتي في إطار هذا المخطط الذي تقف له القيادة المصرية بالمرصاد من خلال الإصرار على حل الدولتين، ورفض مخطط التهجير، والتصريحات المصرية كانت واضحة وتؤكد عدم التخلي عن الحق الفلسطيني.

