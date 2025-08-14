الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز بيراميدز والمصري وخسارة الإسماعيلي

ترتيب الدوري المصري،
ترتيب الدوري المصري، فيتو

ترتيب الدوري المصري، واصل المصري البورسعيدي تصدر جدول الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الخميس في افتتاح الجولة الثانية بالدوري.

ورفع المصري البورسعيدي رصيده للنقطة السادسة بعد فوزه اليوم على طلائع الجيش 3-0 في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وتعادل زد مع سيراميكا 0-0، وخسر الاتحاد السكندري أمام مودرن سبورت  2-1، وطلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي 2-0، فيما فاز بيراميدز أمام الإسماعيلي 1-0 في افتتاح الجولة الثانية للدوري المصري.

ترتيب فرق الدوري المصري  بعد مباريات اليوم الخميس

1- المصري 6 نقاط
2- زد 4 نقاط
3- مودرن سبورت  4 نقاط
4- بيراميدز 4 نقاط  
5- الزمالك 3 نقاط
6- الجونة 3 نقاط 
7- الأهلي نقطة واحدة
8- سموحة نقطة واحدة
9- إنبي نقطة واحدة
10- غزل المحلة نقطة واحدة
11- بتروجيت نقطة واحدة
12- البنك الأهلي نقطة واحدة
13- فاركو نقطة واحدة 
14- وادي دجلة نقطة واحدة  
15- الإسماعيلي نقطة واحدة
16-  طلائع الجيش نقطة واحدة 
17- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة 
18- حرس الحدود بدون نقاط
19- كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط
20- المقاولون العرب بدون نقاط
21- الاتحاد السكندري بدون نقاط 

 

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

زد ضد سيراميكا 0-0 (انتهت)

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت  1-2 (انتهت)

طلائع الجيش ضد المصري 0-3 (انتهت)

بيراميدز ضد الإسماعيلي 1-0 (انتهت)

 

الجمعة 15 أغسطس

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

 

السبت 16 أغسطس

إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري النسخة الجديدة  كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري المصري جدول الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز المصري البورسعيدي ترتيب فرق الدوري المصري بيراميدز الزمالك الاسماعيلي

مواد متعلقة

ثابت صاروخ: جدول مودرن سبورت صعب ونستعد بقوة لمواجهة الزمالك

الدوري المصري، محمد الشيبي يحصد جائزة رجل مباراة بيراميدز والإسماعيلي

موقف الأهلي والزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

مباراة شهدت 4 بطاقات حمراء، بيراميدز يخطف فوزا صعبا من الإسماعيلي بالدوري

تحذير عاجل من الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية على محافظة أسوان

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

ليلى علوي تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها في حادث سير

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز بيراميدز والمصري وخسارة الإسماعيلي

دكتور بدر عبد العاطي

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بدخول السجن

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads