ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز بيراميدز والمصري وخسارة الإسماعيلي

ترتيب الدوري المصري، واصل المصري البورسعيدي تصدر جدول الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الخميس في افتتاح الجولة الثانية بالدوري.

ورفع المصري البورسعيدي رصيده للنقطة السادسة بعد فوزه اليوم على طلائع الجيش 3-0 في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وتعادل زد مع سيراميكا 0-0، وخسر الاتحاد السكندري أمام مودرن سبورت 2-1، وطلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي 2-0، فيما فاز بيراميدز أمام الإسماعيلي 1-0 في افتتاح الجولة الثانية للدوري المصري.

ترتيب فرق الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس

1- المصري 6 نقاط

2- زد 4 نقاط

3- مودرن سبورت 4 نقاط

4- بيراميدز 4 نقاط

5- الزمالك 3 نقاط

6- الجونة 3 نقاط

7- الأهلي نقطة واحدة

8- سموحة نقطة واحدة

9- إنبي نقطة واحدة

10- غزل المحلة نقطة واحدة

11- بتروجيت نقطة واحدة

12- البنك الأهلي نقطة واحدة

13- فاركو نقطة واحدة

14- وادي دجلة نقطة واحدة

15- الإسماعيلي نقطة واحدة

16- طلائع الجيش نقطة واحدة

17- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة

18- حرس الحدود بدون نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط

20- المقاولون العرب بدون نقاط

21- الاتحاد السكندري بدون نقاط

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

زد ضد سيراميكا 0-0 (انتهت)

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت 1-2 (انتهت)

طلائع الجيش ضد المصري 0-3 (انتهت)

بيراميدز ضد الإسماعيلي 1-0 (انتهت)

الجمعة 15 أغسطس

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس

إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

