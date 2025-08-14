رئيس القطاع الديني بالمتحدة: قناة الناس تخاطب المجتمع الإنساني برسالة الإسلام السمحة

قال الدكتور يوسف عامر رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن شعار قناة الناس هو "ما ينفع الناس"، أي إنها تقدم ما ينفع الناس، دون تفرقة بين إنسان وآخر، ورسالتها توضيح تعاليم الدين الإسلامي بيسر وبساطة من خلال علماء متخصصين في مجالات العلوم الدينية.

وأوضح "عامر" خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" أن قناة الناس تقوم بتعريف عقيدة الإسلام السمحة والمعتدلة والوسطية، وتؤكد قبول الإسلام لكل الناس، وأن الدعوة الإسلامية هدفها أن يتحد الجميع من أجل خدمة البشرية.

قناة الناس

وأشار "عامر" إلى أن قناة الناس تستهدف كل المشاهدين من الشرائح العمرية المختلفة، من خلال برامج متنوعة منها ما يستهدف الطفل، وأخرى تستهدف الأسرة بكل أفرادها، وأخرى تستهدف المرأة، وأخرى تستهدف المجتمع بشكل عام، وجميع هذه البرامج لا تخاطب المجتمع المصري فقط، وإنما تخاطب المجتمع الإنساني في كل مكان.

وتابع أن القناة يظهر على شاشتها كل علماء مصر، بدءًا من الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، حيث تذاع برامجه بشكل يومي على مدار السنة، بالإضافة إلى برامج الأستاذ الدكتور علي جمعة، والأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وكذلك المفتي السابق الدكتور شوقي علام، والقناة بشكل عام تعتمد على ضيوف من المؤسسات الدينية الثلاثة، الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، كما تعتمد على علماء شباب، وتبنت أيضًا 5 مفتيات شابات، من مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية، وهي تجربة تفتخر بها قناة الناس.

وعن قناة مصر قرآن كريم، قال د. يوسف عامر، إنها تجربة مهمة من تجارب الشركة المتحدة، فهذه القناة تذيع قرآن كريم وأدعية فقط على مدار الساعة، لـ47 قارئًا مصريًّا معتمد من الإذاعة المصرية، بحيث تذيع القرآن الكريم كاملًا كل يومين مرتلًا ومجودًا، حتى أصبح لدى القناة 18 مصحفًا مرتلًا ومجودًا، وهذا يعد جمع صوتي للقرآن الكريم، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الشركة المتحدة كانت حريصة أيضًا على أن يكون للقناة تطبيق إلكتروني، من خلاله يستطيع الجميع الاستماع للبث المباشر لقناة مصر قرآن كريم أو يختار ما يريد.

