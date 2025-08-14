المصري يفوز على طلائع الجيش بثلاثية ويتصدر الدوري الممتاز

فاز فريق المصري على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على إستاد السويس الجديد بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

جاء هدفا المصري عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 13، ومنذر طمين في الدقيقة 52، ومحمد مخلوف في الدقيقة 87.

تشكيل المصري لمباراة طلائع الجيش

عصام ثروت 1 لحراسة المرمى.

أحمد عيد 4، باهر المحمدي 2، محمد هاشم 29، عمرو سعداوي 13 لخط الظهر.

محمد مخلوف 6، أحمد علي عامر 40 كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم 30، محمود حمادة 14، منذر طمين 25 كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن 9.

البدلاء:

محمد شحاتة 31 ، كريم العراقي 7، أحمد أيمن منصور 3، خالد صبحي 5، بونور موغيشا 21، ميدو جابر 22، عمر الساعي 33، حسن علي 8، كريم بامبو 10.

طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش والمصري بالجولة الثانية لدوري نايل

أحمد الغندور.. حكمًا للساحة.

شريف عبد الله.. مساعد حكم أول.

محمود بدران .. مساعد حكم ثان.

وليد عبد الرازق .. حكم رابع.

محمود البنا .. حكم تقنية الفيديو.

محمود حسين .. مساعد حكم تقنية الفيديو.

مواعيد مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري

الجمعة 15 أغسطس

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس

إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.