أخبار الفن: ليلى علوي تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير.. ومحمد ممدوح وطه الدسوقي ينتهيان من تصوير "السادة الأفاضل"
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
ليلى علوي تكشف حالتها الصحية إثر تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي
كشفت الفنانة ليلى علوي تفاصيل وضعها الصحي بعد تعرضها لحادث سير مؤخرا على طريق الساحل الشمالي.
محمد ممدوح وطه الدسوقي ينتهيان من تصوير فيلم "السادة الأفاضل"
انتهى الفنان محمد ممدوح وطه الدسوقي من تصوير فيلم “السادة الأفاضل”، الذي يجمعهما للمرة الأولى معًا، حيث من المفترض أن يشارك العمل في موسم الصيف السينمائي، بعدما قررت الشركة المنتجة طرحه بالسينمات خلال الأيام القليلة القادمة.
موعد عرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو الحلقة 6
يحظى مسلسل ما تراه ليس كما يبدو باهتمام قطاع كبير من الجمهور خاصة بعد النجاح الذي حققته حكاية فلاش باك، وهي أولى حكايات المسلسل التي انتهت بعرض الحلقة الخامسة منها مساء أمس الأربعاء.
نجوى كرم تنفي خبر طلاقها وتهدي نجاحها إلى زوجها
نفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ما تردد خلال الساعات الماضية عن طلاقها من زوجها.
أبرزها ابن النصابة، مسلسلات مرتقبة على الشاشات والمنصات تذاع قريبًا
تشهد الفترة المقبلة سباقًا دراميًا حافلًا بالأعمال الجديدة التي ستُعرض عبر الشاشات والمنصات المختلفة، حيث يجتمع فيها التنوع بين الدراما الاجتماعية، التشويق، والإثارة، إلى جانب الأعمال المستوحاة من أحداث حقيقية.
محيي إسماعيل يثير الجدل مجددًا ويغضب بعض السودانيين..ما القصة؟
أثار الفنان محيي إسماعيل غضب بعض السودانيين وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يؤدي أغنية للفنان السوداني الراحل محمد وردي بطريقة اعتبرها كثيرون ساخرة.
ماذا قالت كنده علوش عن أحدث أفلام زوجها؟ (فيديو)
قالت الفنانة كندة علوش: إنها كانت تنتظر فيلم زوجها عمرو يوسف الجديد “درويش” بفارغ الصبر، مشيرة إلى أن العمل يحتوي على مرحلة تاريخيّة وهذا ليس سهلا، خاصة أن الأحداث أكشن وفي إطار كوميدي.
