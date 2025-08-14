الخميس 14 أغسطس 2025
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو الحلقة 6

أبطال الحكاية الجديدة
أبطال الحكاية الجديدة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، فيتو

 يحظى مسلسل ما تراه ليس كما يبدو باهتمام قطاع كبير من الجمهور خاصة بعد النجاح الذي حققته حكاية فلاش باك، وهي أولى حكايات المسلسل التي انتهت بعرض الحلقة الخامسة منها مساء أمس الأربعاء.

ومن المقرر عرض حكاية جديدة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو يوم السبت المقبل، وهي حكاية بتوقيت 2028 وسوف تعرض أولى حلقاتها، التي تعتبر أيضا الحلقة السادسة من المسلسل ككل، إبتداءا من يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس وذلك في تمام الساعة 7 مساء على قناة DMC ومنصتي شاهد وWatch It. 

ومسلسل ما تراه ليس كما يبدو يعتمد أسلوب الحكايات المنفصلة، حيث يضم سبع قصص مختلفة تمتد كل منها على خمس حلقات، لتمنح المشاهد تجربة متنوعة ومليئة بالمفاجآت. 

مواعيد عرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو 

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، فإن العمل يعرض على منصة Watch It يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر. 

كما يعرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء على منصة شاهد وفي التوقيت ذاته على قناة DMC.

تفاصيل حكاية بتوقيت 2028

حكاية بتوقيت 2028 بطولة عدد من النجوم أبرزهم هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، نانسي هلال، ومن تأليف نسمة سمير وإخراج خالد سعيد.  

وحكاية بتوقيت 2028 تدور حول فكرة أنه أحيانا تكون هناك محاولة لمنع حدوث أشياء، لكنها تحدث، وبصورة أكثر سوءا، فخلف الصورة التي يتم الاعتقاد أنها مرئية بوضوح، توجد كواليس خفية.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وتُعرض حكاية فلاش باك ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات. 

