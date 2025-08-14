نجوى كرم تنفي خبر طلاقها وتهدي نجاحها إلى زوجها

نفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ما تردد خلال الساعات الماضية عن طلاقها من زوجها.

وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس ردا على هذه الشائعات: “بعدني عايشة بنشوة نجاحاتي ابتداءً من مهرجان عمّان الكبير وصولًا لعرس قرطاج.. الحلم بيولّد حلم أكبر وأكبر، إهدائي إلكن ولحبّي الأبدي: أنت شريك قلبي شريك عمري.. ورفيق العمر وسندي”.

أغنية نجوى كرم حالة طوارئ

ومؤخرا طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أغنيات ألبومها الجديد "حالة طوارئ"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنيات ألبوم حالة طوارئ

وتحت عنوان "حالة طوارئ"، عادت نجوى كرم إلى التعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان، والذي قام بتوزيعها هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، حيث تقول كلمات الأغنية:

بما إنّك حدا سئيل.. وما بترضى بالقليل

قلّي كيف يتقدر تسرقلي قلبي

وما بتترك دليل

عندي حالة طوارئ مش عاديي

النوم طاير من عينيي

النار ومسكتا بايديي.. ياي

