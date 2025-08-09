السبت 09 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

نفاد تذاكر حفل نجوى كرم في مهرجان قرطاج

نجوى كرم، فيتو
نجوى كرم، فيتو

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات نفاد تذاكر حفل المطربة اللبنانية نجوى كرم في مهرجان قرطاج.

ونفدت تذاكر الحفل كاملة اليوم قبل يوم من إقامة الحفل، حيث يقام غدا الأحد ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بتونس.

 

ومؤخرا طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أغنيات ألبومها الجديد "حالة طوارئ"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

 

أغنيات ألبوم حالة طوارئ

وتحت عنوان "حالة طوارئ"، عادت نجوى كرم إلى التعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان، والذي قام بتوزيعها هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، حيث تقول كلمات الأغنية:

 

بما إنّك حدا سئيل.. وما بترضى بالقليل
قلّي كيف يتقدر تسرقلي قلبي
وما بتترك دليل
عندي حالة طوارئ مش عاديي
النوم طاير من عينيي
النار ومسكتا بايديي.. ياي

 

نجوى كرم المطربة اللبنانية نجوي كرم مهرجان قرطاج الفن

