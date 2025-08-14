أبرزها ابن النصابة، مسلسلات مرتقبة على الشاشات والمنصات تذاع قريبًا

تشهد الفترة المقبلة سباقًا دراميًا حافلًا بالأعمال الجديدة التي ستُعرض عبر الشاشات والمنصات المختلفة، حيث يجتمع فيها التنوع بين الدراما الاجتماعية، التشويق، والإثارة، إلى جانب الأعمال المستوحاة من أحداث حقيقية.

مسلسل ابن النصابة

يأتي في المقدمة مسلسل ابن النصابة، وهو من إخراج أحمد عبد الوهاب، الذي يروي قصة المحامية رانيا التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما.

تتحول رانيا من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة بمساعدة ابنها.

ويشارك في بطولة العمل كندة علوش، انتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب.

مسلسل ابن النادي

أما مسلسل ابن النادي، فيعود به النجم أحمد فهمي إلى الدراما بعدما صب تركيزه الفترة الماضية على السينما، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد.

وبدأ تصويره في مايو الماضي، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر منصة شاهد.

مسلسل ورد وشيكولاتة

في السياق ذاته، يواصل صناع مسلسل ورد وشيكولاتة التصوير منذ يونيو الماضي، حيث يجمع العمل النجمين محمد فراج وزينة، ويشاركهما البطولة مريم الخشت، مها نصار، صفاء الطوخي، عمرو مهدي، ومحمد سليمان، إلى جانب وجوه شابة.

والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل، ويستند إلى أحداث حقيقية.

مسلسل ولد وبنت وشايب

ومن الأعمال التي تنتظرها منصة Watch It قريبا، مسلسل “ولد وبنت وشايب”، الذي يعد التجربة الإخراجية الأولى في الدراما التلفزيونية للمخرجة زينة أشرف عبد الباقي، بعد تقديمها فيلم “مين يصدق”.

والمسلسل يضم في بطولته أشرف عبد الباقي، نبيل عيسى، انتصار، وعدد آخر من الفنانين، وبدأ تصويره في يوليو الماضي.

مسلسل 2 قهوة

كما يستعد الفنان أحمد فهمي لعرض مسلسل “2 قهوة” في سبتمبر المقبل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

ويشارك في البطولة مرام علي، محسن محيي الدين، مي القاضي، نانسي صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، وآخرون، ويُصنف العمل كدراما اجتماعية خفيفة تعرض “أوف سيزون”.

مسلسل وتر حساس 2

أما الجزء الثاني من مسلسل “وتر حساس” فلا يزال يتم مواصلة تصويره حاليًا بقيادة المخرج وائل فرج، الذي قدم الجزء الأول.

يشارك في العمل عدد من أبطال الجزء الاول مثل إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، هاجر عفيفي، وشريف الشعشاعي، مع انضمام نجوم آخرين في مقدمتهم غادة عادل، رانيا منصور، وإلهام وجدي، والجزء الجديد يحمل تطورات درامية وإضافات على مستوى الشخصيات.

للعدالة وجه آخر

أما مسلسل “للعدالة وجه آخر”، فهو عمل درامي تشويقي من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، يمتد على 15 حلقة، ويشارك في بطولته ياسر جلال، أروى جودة، محمد علاء، مينا نبيل، ونور إيهاب.

تدور أحداث المسلسل حول مذيع “توك شو” يجد نفسه وسط صراعات معقدة بعد اتهام ابنه بجريمة قتل.

