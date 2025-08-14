ماذا قالت كنده علوش عن أحدث أفلام زوجها؟ (فيديو)

قالت الفنانة كندة علوش: إنها كانت تنتظر فيلم زوجها عمرو يوسف الجديد “درويش” بفارغ الصبر، مشيرة إلى أن العمل يحتوي على مرحلة تاريخيّة وهذا ليس سهلا، خاصة أن الأحداث أكشن وفي إطار كوميدي.

وأضافت علوش، في تصريحات تلفزيونية: “أي عمل بيدخله عمرو بيحط روحه فيه”، مؤكدة أنها تحب طاقم عمل فيلم "درويش" على المستوى الفني والشخصي.

قصة فيلم درويش

تدور أحداث فيلم “درويش” في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذي شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسا على عقب.

أبطال فيلم درويش

فيلم "درويش" من تأليف الكاتب وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم فريقًا من النجوم، على رأسهم الثنائي: عمرو يوسف ودينا الشربيني، ويشارك في البطولة كل من: تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، بالإضافة إلى الفنان هشام ماجد.

