الجمعة 01 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل أزمة محيي إسماعيل والقومي للمسرح، ومحمد رياض لـ "فيتو": خانه التعبير وكل التقدير لتاريخه

محمد رياض ومحيي إسماعيل،
محمد رياض ومحيي إسماعيل، فيتو

سادت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الفنان محيي إسماعيل خلال لقائه مع أحد البرامج التلفزيونية مساء أمس الخميس وهاجم خلالها المهرجان القومي للمسرح المصري.

محيي إسماعيل ينتقد المهرجان القومي للمسرح المصري

وقال محيي إسماعيل خلال اللقاء: "لم يعجبني تكريم المهرجان القومي للمسرح، معجبنيش أي حاجة خالص في التكريم ولازم أخد حاجة تليق بي، وتكون قيمة وكبيرة، أنا تاريخ وتعبت أوي".

وأوضح محيي إسماعيل، خلال اللقاء أنه على من يكرمه أن يعطيه قيمته ولا مانع من إعطائه جائزة مالية وجائزة تشبه الأوسكار لها قيمة كبيرة.

التصريحات ليست الأزمة الوحيدة

غير أن هذه التصريحات ليست وحدها التي أثارت الجدل، حيث سبقها بيوم وتحديدا يوم الأربعاء 30 يوليو الجاري، إلغاء الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، الندوة المخصصة لتكريم محيي إسماعيل وتناول مسيرته، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة وذلك بعدما تأخر إسماعيل.

محمد رياض يرد على محيي إسماعيل

في السياق ذاته، تواصلت "فيتو" مع الفنان محمد رياض والذي أكد أن الفنان محيي إسماعيل يمتلك تاريخا كبيرا في ذاكرة الفن المصري والعربي، موضحا أنه ربما خانه التعبير خلال اللقاء التلفزيوني.

وأضاف: "محيي إسماعيل تاريخ كبير وله تقديره.. لكن أيضا المهرجان القومي للمسرح المصري كبير ومن أهم المهرجانات في الوطن العربي كما أن أي شخص يتم تكريمه من المهرجان القومي للمسرح هو شرف له وتقديرا عن مسيرته".  

وأشار "رياض" إلى أن اختيار المكرمين في المهرجان يتم وفقا لمعايير سليمة وواضحة، كما أن جميع المكرمين خلال دورة هذا العام لهم كل التقدير من المسرحيين والنقاد والصحفيين.

وتحدث الفنان محمد رياض عن دورة المهرجان هذا العام، مشيرا إلى أنها تعد دورة استثنائية خاصة مع وصول المهرجان للمحافظات والإقبال الضخم الذي شهدته عروض وفعاليات المهرجان طوال الأيام الماضية، وكذلك حالة الحراك المسرحي خلال فترة إقامته.

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