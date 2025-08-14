للتوفير في الميزانية، طريقة عمل الدونتس الاحترافية في البيت

طريقة عمل الدونتس، تعد الدونتس من أشهر أنواع الحلويات الغربية في العالم أجمع، وهي تعد أيضا صنفا من المعجنات المقلية، والتي يعشقها كل أطفال العالم.

ولكن الدونتس أصبحت تباع بأسعار لا تناسب الكثير من الأسر المصرية، ولذلك بدأت الكثير من الأمهات في الاجتهاد وتعلم طريقة عمل الدونتس في البيت.





طريقة عمل الدونتس المقلية باحترافية

طريقة الدونتس

وحرصا منا على إدخال البهجة على قلوب الأطفال، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الدونتس زي المحلات الشهيرة التي تقدمها.

تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الدونتس، بأقل التكاليف والنتيجة مضمونة ولا تختلف كثيرا عن التي تقدم في أشهر محلات الدونتس.

مقادير عمل الدونتس المقلية

4 أكواب دقيق

5 ملاعق حليب بودرة

4 ملاعق سكر

4 ملاعق زبدة

2 ملعقة وسط خميرة فورية

ذرة ملح

3 بيضات

نصف كوب ماء اوكثر بقليل

خطوات عمل الدونتس

تخلط جميع المقادير ما عدا الدقيق وتخلط بالمضرب

يضاف الدقيق حتى يغلظ قوام العجين

نعجن باليد في اتجاه واحد حتى تتكور العجينة وتصبح ملسا ء قابلة للفرد ثم تغطى وتترك لتختمر نصف ساعة

ثم تفرد ثم تشكل

وتترك 10 دقائق ثم تقلى في الزيت

ثم تجمل بالشيكولاتة البيضاء والبني.

طريقة عمل الدونتس المخبوزة

الدونتس المخبوزة

ولأن هناك دائما من يبحثون عن الوصفات الصحية، فنقدم أيضا طريقة عمل الدونتس المخبوزة في الفرن، بطريقة الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي.

مقادير عمل الدونتس المخبوزة

1 و1/2 كوب دقيق.

200 جرام شيكولاتة دارك.

1/2 كوب سكر.

5 ملاعق كبيرة زبد.

بيضة.

1/2 كوب حليب.

فانيللا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

لتزيين الدونتس

سكر بودرة منخول.



خطوات عمل الدونتس المخبوزة في الفرن

تذاب الشوكولاتة، مع الزبد على حمام مائي.

نخفق خليط الشيكولاتة والزبد بعد ذوبانها مع السكر، حتى نحصل على خليط كريمي.

تمزج المكونات الجافة معا، والسائلة معا.

نضيف المزيج الجاف، والسائل بالتبادل، لخليط كريمة الشيكولاتة، كالتالي ( قليل سوائل، قليل جاف.. وهكذا) مع الضرب المستمر، حتى نحصل على عجين الدونتس.

يسكب المزيج في كيس حلواني، ويقص الطرف.

نجهز صينية قوالب الدونتس، وتملاء وحدات الدونات بمنتصف الارتفاع

تخبز في فرن حار من 10: 12 دقيقة، وبعد أن تبرد، تمرر في السكر البودرة،

أو صوص الشوكولاتة، ويقدم.

