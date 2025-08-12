طريقة عمل الكريم كراميل في البيت، لذيذ ومغذ

طريقة عمل الكريم كراميل، من طرق عمل الحلويات التي يمكنها أن تدخل السعادة لقلوب أفراد أسرتك، كما أنها من الحلويات المغذية، فكل مكونات الكريم كراميل المصنوع في البيت مفيدة، فهي تتكون من اللبن والبيض، كما أن طريقة عملها سهلة.





وطريقة عمل الكريم كراميل، تصلح لتقدميها لأفراد أسرتك أو لضيوفك خلال السهرات والعزومات.



وتعتمد طريقة عمل الكريم كراميل في البيت، من خلال خلط البيض واللبن والسكر، وهي من الطرق المغذية واللذيذة، وعالية القيمة الغذائية، والتي يمكنك صنعها لأسرتك بكل سهولة.





طريقة عمل الكريم كراميل بالشيكولاتة

كريم كراميل بالشوكولاتة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكريم كراميل في البيت بكل خطواته، بالشوكولاتة وبالقهوة، لتقدميها لأفراد أسرتك خلال الإجازات.



مكونات عمل الكريم كراميل بالشوكولاتة

600 مللي حليب بالكاكاو

علبة حليب مكثف محلي قليل الدسم

100جرام سكر

6 حبة بيض

2 بياض بيض

2/1 1 ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا

لتحضير الكراميل:

300 جرام سكر

1250 ملليلتر ماء

طريقة عمل الكريم كراميل بالشوكولاتة:

يغلى الحليب مع الحليب المكثف المحلى ثم يضاف السكر ويقلب حتى يذوب بالكامل ثم يرفع من على النار.

يضاف الحليب الساخن الي البيض وبياض البيض المخفوق وتضاف خلاصة الفانيليا وتخلط جيدا.

طريقة عمل الكراميل:

يغلى الماء والسكر على نار متوسطة الحرارة ويقلب الخليط برفق حتى يكتسب لون الكراميل.

يصب الكراميل الساخن في أوعية صغيرة أو أكواب الكاسترد وعلي الفور تلف لتغطية القاعدة والجوانب بالتساوي.

يصب خليط الكريمة في الأوعية الصغيرة أو أكواب الكاسترد، توضع الأكواب في صينية خبز تحتوي علي ماء ساخن يصل إلى منتصف جوانب الأكواب.

طريقة عمل الكريم كراميل بالقهوة

كريم كراميل بالقهوة

مدة التحضير 10 دقائق، مدة الطهي 55 دقيقة.

مقادير الكريم كراميل بالقهوة

مكونات الكراميل:

1/2 كوب سكر

ملعقة كبيرة ماء

مكونات عمل كريمة القهوة:

2 كوب لبن

1/4 كوب قهوة سريعة الذوبان جاهزة

3 عدد بيض

1/4 كوب سكر

1/4 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

1/4 ملعقة صغيرة قرفة

1/4 ملعقة صغيرة جنزبيل

رشة جوزة الطيب

كريمة مخفوقة للتزيين

خطوات تحضير الكريم كراميل بالقهوة

يكرمل السكر مع الماء الى ان يصبح ذهبي اللون، ثم يصب في قوالب الفرن.

تغلى القهوة مع البهارات كي تأخذ النكهة، ثم يضاف لها الحليب والسكر ويقلب الكل جيدًا.

يخفق البيض جيدا ثم يؤخذ مقدار من الحليب بالقهوة الساخن، ويضاف لمزيج البيض ويقلب.

يسكب المزيج على باقي الحليب الساخن، ويقلب الكل جيدًا.

يفرغ فوق طبقة الكراميل بالقوالب.

ترص القوالب بحمام مائي ساخن، ثم تخبز في فرن متوسط مدة 40 دقيقة.

تترك لتبرد تمامًا 6 ساعات على الأقل قبل التقديم، ثم تزين بالكريمة المخفوقة.

