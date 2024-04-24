طريقة عمل كيكة البرتقال بدون بيض، سهلة واقتصادية

طريقة عمل كيكة البرتقال، كيكة البرتقال من أشهر أنواع الكيك الذى اعتادنا على تناوله منذ الصغر حيث كانت تقدمه الجدات وربات البيوت.

وطريقة عمل كيكة البرتقال، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتقدم كوجبة خفيفة على العشاء مع كوب الشاى باللبن وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل كيكة البرتقال.

مكونات عمل كيكة البرتقال:-

2 كوب دقيق

كيس واحد من مسحوق الخبز

1 كوب سكر

كيس واحد من الفانيليا

نصف كوب زيت

كوب ونصف من عصير البرتقال

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2 ملاعق طعام من بشر البرتقال

للشراب المركز

نصف كوب عصير برتقال

كيس واحد من الفانيليا

طريقة عمل كيكة البرتقال:-

ضعي جميع المكونات الجافة في وعاء، الدقيق، البيكينج بودر، السكر، الفانيليا واخلطي كل شيء معا.

أضيفي الزيت وعصير البرتقال واخلطيهم جيدا.

أضيفي قشر الليمون واخلطي كل شيء معا للحصول على خليط موحد.

ادهني القالب واسكبيه في الصينية.

توضع الكيكة في فرن مسخن مسبقا على حرارة 180 درجة وتخبز لمدة أربعين دقيقة.

في غضون ذلك سخني عصير البرتقال مع الفانيليا واخلطيهم معا حتى يذوب الفانيليا.

عندما تخرج الكيكة من الفرن اتركيها تبرد قليلا.

اثقبي الكيكة باستخدام عود أسنان أو شفاطة.

بملعقة بللي الكيكة في الثقوب التي صنعناها بشراب البرتقال.

ثم تقطع وتقدم بعدها.

طريقة عمل كيكة البرتقال، فيتو

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة:-

3 كوب دقيق

كوب سمن على زيت بنفس معيار الدقيق

2 كوب سكر بنفس معيار الدقيق

كوب لبن حليب بنفس معيار الدقيق

كيس بيكينج بودر

كيس فانيليا

5 بيضات

لعمل كيك الشيكولاتة

ربع كوب كاكاو

3 ملاعق لبن حليب

طريقة عمل الكيكة:-

نحضر جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الكيك.

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بالزبد ونعفرها بالدقيق ونتركها جانبا.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى يصبح لون البيض أفتح قليلا.

ثم نضيف له السمن والزيت ونخفق مرة أخرى، بعدها نضيف اللبن الحليب ونستمر فى الخفق.

ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب تماما ويختفى ونحصل على خليط متجانس.

ثم نحضر بولة عميقة وننخل بها الدقيق ونضيف له البيكينج بودر ونخلطهم معا.

ثم نضيف خليط البيض واللبن الذى حضرناه مسبقا بالخلاط.

حيث نضيفه تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل قليلا ومتجانس وخالى من أى تكتلات من الدقيق.

ثم نصب عجين الكيك في الصينية التى حضرناها.

مع مراعاة مسح أى زوائد عجين على الجوانب حتى لا تحترق داخل الفرن.

ثم ندخل الصينية الفرن الساخن لمدة نصف ساعة مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه المدة حتى لا تهبط الكيكة.

وبعد مرور هذه المدة نقوم بعمل اختبار نضج الكيك.

حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

وبعد تمام النضج نخرج الكيك ونتركه يبرد تمامًا.

ثم نقطعه بأي شكل حسب الرغبة وتقدم قطع الكيك بجانب الشاي أو القهوة أو العصائر المختلفة حسب الرغبة.