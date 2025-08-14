26 شهيدا بنيران الاحتلال بغزة منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، باستشهاد 26 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم 12 منهم من طالبي المساعدات المجوعين.

ضحايا العدوان الإسرائيلي بغزة

ومن جانبه، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة، إن 7 شهداء وعددا من المصابين من منتظري المساعدات سقطوا بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 239 شهيدًا، من بينهم 106 أطفال.

الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة

وفي وقت سابق، حذّرت الوزارة من أن الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات كارثية، مؤكدة أن المنظومة الصحية باتت عاجزة تمامًا عن تلبية احتياجات السكان، لا سيما في المناطق الشمالية التي تعاني من انعدام شبه كامل للغذاء والدواء.

آلاف الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب

كما أشارت تقارير طبية إلى أن آلاف الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب، وأن الأطفال والمرضى وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية الحاد.

ويأتي ذلك وسط صمت دولي متزايد تجاه معاناة المدنيين.

