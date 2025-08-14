مصادر عبرية: إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادرها بأنه سيتم إرسال 80 إلى 100 ألف أمر استدعاء لصالح العملية الواسعة لاحتلال مدينة غزة .

الخطة المركزية لاحتلال مدينة غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، صادق على الخطة المركزية لاحتلال مدينة غزة، وذلك خلال اجتماع موسع ضم كبار قادة الجيش ومسؤولين من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وممثلين عن وزارة جيش الاحتلال.

وذكر بيان جيش الاحتلال أن زامير أقر "الفكرة المركزية" لخطة العمليات المقبلة في قطاع غزة، وذلك ضمن مناقشة تقييمية شارك فيها منتدى هيئة الأركان العامة، واستعرضت خلالها اعتداءات الجيش حتى الآن، بما في ذلك الهجوم الذي بدأ الثلاثاء في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

عملية عسكرية تهدف إلى هزيمة حركة حماس

وأشار البيان إلى أن الخطة تأتي استجابة لتوجيهات المستوى السياسي، الذي صوت الأسبوع الماضي في مجلس الوزراء على تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى "هزيمة حركة حماس".

كما ناقش الاجتماع جاهزية القوات، حيث شدد رئيس الأركان على أهمية رفع مستوى التأهب واستعداد جيش الاحتلال لاستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب إجراء تدريبات إنعاشية ومنح فترات راحة للقوات استعدادًا للمرحلة المقبلة من العمليات.

نقص كبير في عدد الجنود

وعرضت خلال الاجتماع خطة تفصيلية للخطوات القادمة في غزة، وتمت الموافقة عليها، دون الكشف عن مضمونها الكامل إلا أن الجيش أشار إلى أنها تشمل عمليات هجومية بدأت بالفعل، مثل العملية الجارية في منطقة الزيتون.

وفي سياق متصل، أظهر تقييم داخلي أجراه الجيش مؤخرًا وجود نقص كبير في عدد الجنود، يقدر بحوالي 10 آلاف عنصر، بينهم 7 آلاف مقاتل و3 آلاف من الوحدات المساندة، ما يشير إلى تحديات لوجستية قد تواجه تنفيذ الخطط المقبلة.

وبخصوص الانتقادات الموجهة إليه من قبل أعضاء في مجلس الوزراء، أكد زامير أنها "غير مسيئة"، موضحا أنه قدم خططا عسكرية واضحة لهزيمة حماس وليس لوقف القتال، وأن الجيش سينفذ هذه الخطط بالكامل حال اتخاذ القرار السياسي، مع الحفاظ على أرواح الرهائن قدر الإمكان.

يذكر أن زامير كان قد شارك في نقاش حول إمكانية السيطرة الكاملة على قطاع غزة الأسبوع الماضي، وسط تزايد التوترات بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

