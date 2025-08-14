قادة جيش الاحتلال يناقشون خطة احتلال غزة

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عقد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس اجتماعا مع رئيس الأركان إيال زامير وكبار القادة العسكريين، لبحث المبادئ العامة لخطة السيطرة على مدينة غزة.

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يبحث مع رئيس الأركان الخطة النهائية لاحتلال غزة

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية: ستتم صياغة الخطة النهائية وعرضها على الحكومة للمصادقة عليها يوم الأحد المقبل.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال أن "إسرائيل عازمة على هزيمة حماس، وتحرير جميع الرهائن، وإنهاء الحرب"، مشيرا إلى أن الجيش "يحشد كل قواته استعدادا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء".

رئيس أركان الاحتلال: إسرائيل عازمة على هزيمة حماس

وشدد رئيس الأركان خلال كلمة له في حفل استبدال قائد الكليات العسكرية، على الثقة المتبادلة والتعاون الكامل بين المستويين السياسي والعسكري"، معتبرا أن النصر لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل على التماسك والانسجام بين القيادات.

