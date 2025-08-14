وصول 31 طفلا فلسطينيا وأسرهم من غزة إلى إيطاليا لتلقي العلاج

رحبت إيطاليا بمجموعة أخرى من الأطفال الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من القطاع لتلقى العلاج، حيث وصلت ثلاث رحلات خاصة، بين روما وميلانو وبيزا، تٌقلّ 31 طفلًا فلسطينيًا وعائلاتهم إلى إيطاليا، ليصل إجمالى عددهم إلى ما يقارب 120 شخصًا.

أكبر عملية طبية تُجريها إيطاليا حتى الآن

وقال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تايانى، في تغريدة على موقع توتير "أكس" اليوم الخميس، إن هذه العملية تعد أكبر عملية طبية تُجريها إيطاليا حتى الآن، وتحديدًا عملية الإجلاء الطبي الرابعة عشرة منذ يناير 2024 لمساعدة السكان المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح أن روما بفضل جهود الحكومة، خاصة وزارة الخارجية، استقبلت منذ بداية الحرب أكثر من 180 طفلًا فلسطينيًا وحوالي 400 من أفراد عائلاتهم بما في ذلك لمّ شمل العائلات؛ وقد وصل 914 فلسطينيًا حتى اليوم من قطاع غزة إلى إيطاليا.

إيطاليا الدولة الغربية الرائدة من حيث استقبال الفلسطينيين

وأضاف الوزير الإيطالي أن "هذه الأرقام تجعل إيطاليا الدولة الغربية الرائدة من حيث استقبال الفلسطينيين، في إطار العمليات الإنسانية وقد قدّمنا مساعداتٍ أكثر من جميع الدول الأوروبية الأخرى مجتمعة".

وأكد أن إيطاليا ستواصل دعم السكان المدنيين في غزة والعمل على تحقيق السلام خاصة، قائلا "إن الأطفال رمزٌ للأمل والمستقبل، وتوفير الرعاية الطبية لهم واجبٌ علينا".

