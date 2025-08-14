الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وصول 31 طفلا فلسطينيا وأسرهم من غزة إلى إيطاليا لتلقي العلاج

وزير خارجية إيطاليا
وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تايانى، فيتو

رحبت إيطاليا بمجموعة أخرى من الأطفال الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من القطاع لتلقى العلاج، حيث وصلت ثلاث رحلات خاصة، بين روما وميلانو وبيزا، تٌقلّ 31 طفلًا فلسطينيًا وعائلاتهم إلى إيطاليا، ليصل إجمالى عددهم إلى ما يقارب 120 شخصًا.

 أكبر عملية طبية تُجريها إيطاليا حتى الآن

وقال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تايانى، في تغريدة على موقع توتير "أكس" اليوم الخميس، إن هذه العملية تعد أكبر عملية طبية تُجريها إيطاليا حتى الآن، وتحديدًا عملية الإجلاء الطبي الرابعة عشرة منذ يناير 2024 لمساعدة السكان المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح أن روما بفضل جهود الحكومة، خاصة وزارة الخارجية، استقبلت منذ بداية الحرب أكثر من 180 طفلًا فلسطينيًا وحوالي 400 من أفراد عائلاتهم بما في ذلك لمّ شمل العائلات؛ وقد وصل 914 فلسطينيًا حتى اليوم من قطاع غزة إلى إيطاليا.

 إيطاليا الدولة الغربية الرائدة من حيث استقبال الفلسطينيين

وأضاف الوزير الإيطالي أن "هذه الأرقام تجعل إيطاليا الدولة الغربية الرائدة من حيث استقبال الفلسطينيين، في إطار العمليات الإنسانية وقد قدّمنا مساعداتٍ أكثر من جميع الدول الأوروبية الأخرى مجتمعة".

وأكد أن إيطاليا ستواصل دعم السكان المدنيين في غزة والعمل على تحقيق السلام خاصة، قائلا "إن الأطفال رمزٌ للأمل والمستقبل، وتوفير الرعاية الطبية لهم واجبٌ علينا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأطفال الفلسطينيين الفلسطينيين إيطاليا استقبال الفلسطينيين غزة

مواد متعلقة

تزامنا مع الطقس الحار، الأونروا تحذر من تزايد مخاطر الجفاف في غزة

خبير قانون دولي: معاناة 320 ألف طفل من سوء التغذية في غزة جريمة خطيرة

8 شهداء في غارة للاحتلال على منزل بحي الزيتون جنوب غزة

القناة 12 الإسرائيلية: هناك تقدم في المفاوضات مع إندونيسيا وأرض الصومال لاستقبال سكان غزة

بأكياس الدقيق، إسرائيليون يقتحمون مطار بن جوريون لوقف حرب غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

نائبة تسأل الحكومة: لماذا لا تتراجع الأسعار بعد انخفاض الدولار؟

غطرسة وعنجهية فارغة، علاء مبارك يهاجم نتنياهو بعد تصريحاته بشأن إسرائيل الكبرى

لهذا السبب، تجديد حبس "مونلي" صديق البلوجر سوزي الأردنية

ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads