إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل تعتقل سائقي شاحنات المساعدات في غزة بشبهة الإرهاب

شاحنات المساعدات، فيتو

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش والشاباك اعتقلا عددا من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة بزعم شبهة "الإرهاب".

 حوادث في قطاع غزة

وذكرت الإذاعة في تقرير أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، وقعت عدة حوادث في قطاع غزة وبالقرب من حدود القطاع، وزعمت أنه تبين أن بعض سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية كانوا إرهابيين أو متورطين في أعمال إرهابية بطرق مختلفة"، مبينة أنه تم اعتقال عدد من السائقين وهم الآن يخضعون للتحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك).

وزعمت أنه "تم اعتقال سائق شاحنة مساعدات في منطقة كرم شالوم (معبر كرم أبو سالم)، والاشتباه قائم بأن ابنه شارك في اختطاف إسرائيليين في 7 أكتوبر"، مشيرة إلى أنه "تم اعتقال سائق شاحنة مساعدات آخر في نفس المنطقة، وهو متواجد في مكان لم يكن مسموحا له بالتواجد فيه، وقد صرح أمام قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي بأنه "ضل الطريق". وبعد التحقيق معه، تبين أنه ناشط في "الجبهة الشعبية" وقد أُفرج عنه في إحدى صفقات المختطفين خلال الحرب. وتم رصد سائق شاحنة مساعدات آخر على أنه ناشط في حركة حماس".

سائقون آخرون يشتبه في تورطهم في الإرهاب

ووفقا لمصدر مطلع تحدث لإذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي "هناك سائقون آخرون يشتبه في تورطهم في الإرهاب. وفي بعض الحالات، تبين أن السائقين هم ناشطون في حماس أو الجهاد الإسلامي، لكن لم يتم اعتقالهم أو التحقيق معهم في جميع الحالات".

وأكدت الجهات الأمنية الإسرائيلية أن "جميع سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية يخضعون للموافقة الأمنية قبل دخولهم الأراضي، وتتم المصادقة على دخولهم من قبل جهاز الأمن العام".

سائقو الشاحنات الذين يُسمح لهم بالدخول 

ويحذر الأمن من أن "سائقي الشاحنات الذين يُسمح لهم بالدخول قد يحاولون تنفيذ هجمات في إسرائيل أو ضد قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة التي يتعاملون معها عن قرب. كما يتضح، في بعض الحالات، أن جهاز الأمن يكتشف لاحقا أن هؤلاء السائقين هم ناشطون في حماس أو متورطون في الإرهاب".

ورفض الشاباك التعليق على الخبر، فيما أفادت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن "لا يوجد مانع لاعتقال سائقي شاحنات المساعدات إذا تبين أنهم مرتبطون بمنظمات إرهابية، وقد تم مؤخرا اعتقال سائقين مرتبطين بهذه المنظمات، وسيستمر ذلك كلما توفرت معلومات استخباراتية ذات صلة".

