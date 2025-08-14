الخميس 14 أغسطس 2025
محافظ القليوبية يتابع إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاجتماع،فيتو

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا اليوم الخميس، لمراجعة البنود النهائية لعقد الشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، تمهيدًا لتحويل مقلب أبو زعبل القديم بمدينة الخانكة إلى مركز لإنتاج الكهرباء من القمامة.

الداخلية تكشف ملابسات اختطاف طفل من والدته في القليوبية (فيديو)

محافظ القليوبية يستكمل إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة وتحويلها إلى كهرباء

 شارك في الاجتماع نائبة المحافظ الدكتورة إيمان ريان والدكتور  ياسر عبد الله رئيس جهاز المخلفات، والدكتور السكرتير العام، ومستشار وزير البيئه ومعاون المحافظ وممثل وزاره التنميه المحليه، وممثلون عن الشركة، حيث جرى بحث سبل ضمان فعالية العقد لتحقيق أكبر عائد بيئي واقتصادي. ويهدف المشروع لمعالجة آلاف الأطنان من المخلفات يوميًا، إنتاج طاقة نظيفة، خلق فرص عمل للشباب، وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

 

وأكد محافظ القليوبية أن المشروع يمثل أولوية قصوى ضمن خطة التنمية الشاملة، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 في الاستفادة من المخلفات كـ"كنز مهدر" وتحويلها لقيمة اقتصادية.

