محافظ القليوبية يتابع مستجدات تنفيذ "ممشى أهل مصر" ببنها

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة مستجدات إنشاء المرحلة "د" من ممشى أهل مصر على كورنيش مدينة بنها، ويهدف المشروع،إلى توفير متنفس لمواطني المدينة وزائريها، وتقديم رؤية جديدة وفريدة لكورنيش النيل.

وأكد محافظ القليوبية أن الممشى سيكون مفتوحًا لجميع المواطنين بالمجان وبدون أي رسوم، مشددًا على أهمية زيادة المساحات المفتوحة للتنزه والاستفادة من المقومات السياحية والطبيعية التي تتمتع بها المحافظة.



وخلال الاجتماع، تم استعراض التصميمات الهندسية لقطاع المرحله (د) من الممشي، حيث سيتم إنشاء مدرجات رخامية لتكون أماكن استراحات ومتنزهات للمواطنين وتم مراعاة المناسيب المختلفة للقطع لتحقيق الانسيابية والشكل الجمالي للمشروع، كما أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بمخرجات الهوية البصرية للمحافظة في تصميم المرحلة الجديدة، لتوحيد الشكل العام للممشى مع المراحل السابقة.



كما شدد المحافظ على أهمية توفير مساحات خضراء واسعة للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل وممارسة الأنشطة الرياضية، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بالتوازي لسرعة الانتهاء من المشروع وفتحه امام المواطنين.



وفي سياق متصل، استعرض المحافظ مستجدات الموقف التصميمي لمشروع تطوير لإنشاء كورنيش مدينة القناطر الخيرية المقرر تنفيذه بخطة العام المالي الجاري. يأتي هذا المقترح ضمن جهود المحافظة المستمرة لتطوير القناطر الخيرية، بهدف توفير متنفس جديد للمواطنين وتعزيز الجذب السياحي للمنطقة.

