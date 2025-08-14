الخميس 14 أغسطس 2025
مصرع طفل على يد زوج والدته في القليوبية

شهدت منطقة منطى بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرع طفل على يد زوج والدته، بعد وصلة من الضرب مما أدى إلى تعرضه لإصابات وكدمات بالغة أودت بحياته، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله - مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد فيه بورود بلاغًا من المستشفى بوصول طفل جثة هامدة ادعاء ضرب.

كشفت التحريات بقيادة المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب وفاة طفل اثر قيام زوج والدة المجنى عليه بالتعدى بالضرب بغرض تأديبه مما أدى إلى تعرضه لإصابات وكدمات بالغة أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد كمال محرم والنقيب محمد ياسين والنقيب محمد عادل والنقيب محمد المغربي والنقيب مصطفى مجاهد معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

