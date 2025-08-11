محافظ القليوبية يتابع عملية إخماد حريق محدود في شبرا الخيمة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء اليوم، عملية إخماد حريق محدود نشب داخل إحدى الغرف بمبنى حي شرق شبرا الخيمة، نتيجة ماس كهربائي بلوحات التوزيع.

محافظ القليوبية يتابع السيطرة على حريق محدود في حي شرق شبرا الخيمة

وفور وقوع الحادث، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وأكد محافظ القليوبية على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة داخل المباني الحكومية، وإجراء الفحص الدوري للتوصيلات الكهربائية، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، مشيدًا بسرعة استجابة رجال الحماية المدنية وجهودهم في الحد من الخسائر.

اندلع، مساء اليوم،ـ حريق داخل مقر الإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر ماس كهربائي مفاجئ بلوحات التوزيع، ما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد ألسنة اللهب داخل إحدى الشقق بالطابق الثالث بالمبنى.

وفور تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بـ القليوبية البلاغ، انتقلت على الفور سيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ، حيث تم التعامل مع الحريق باستخدام المعدات اللازمة وفرض كردون أمني حول موقع الحادث، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين بالمكان.

تكمنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل في وقت قياسي، قبل أن تمتد إلى الوحدات والمكاتب المجاورة، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر أكبر، فيما أكدت المعاينة الأولية عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة المختص، بينما تواصل الأجهزة المعنية إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات اندلاع الحريق، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المبنى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

