الكيلو بـ 70 جنيها، إقبال على حلوى المولد قرب المسجد الأحمدي بطنطا (فيديو)

شهدت المنطقة الأثرية، التي تبعد أمتارا قليلة عن مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على شراء حلوى المولد النبوي الشريف، رغم ارتفاع الأسعار التي وصلت هذا العام إلى 120 جنيهًا للكيلو لبعض الأصناف الفاخرة.

وقال أحمد بكر، صاحب أحد أقدم مصانع الحلويات بالمنطقة: إن الإقبال على الشراء بمدينة طنطا يعكس ارتباط المصريين بعادة متجذرة لا تنقطع مهما ارتفعت الأسعار، مشيرًا إلى أن المصنع حرص هذا العام على طرح تشكيلات مختلفة من الحلوى تناسب جميع الفئات بأسعار تبدأ من 70 جنيهًا للكيلو وحتى 120 جنيهًا حسب الجودة والمكونات.

وأوضح الحاج محمود، شيخ الحلوانية بمدينة طنطا، أن موسم المولد يمثل مناسبة ينتظرها الجميع مؤكدًا أن هناك إقبالًا خاصًا على حلوى العرائس والأحصنة بجانب الأصناف التقليدية مثل السمسمية والملبن والفولية والحمصية.

وأشار إلى أن صناعة حلوى المولد لا تزال تحافظ على أصالتها حيث يتم تصنيع الحلوى يدويًا داخل الورش والمصانع الصغيرة، وهو ما يميزها عن المنتجات المستوردة ويجعلها مرتبطة بالذاكرة الشعبية والعادات المصرية القديمة.

وأكد الأهالي أن بهجة المولد لا تكتمل من دون شراء الحلويات وتوزيعها بين الأهل والأصدقاء، في أجواء احتفالية مبهجة تشهدها شوارع طنطا كل عام.

