بأقل من 450 جنيهًا، أسعار علب حلوى المولد النبوي 2025

أسعار علب حلوى المولد البنوي 2025، طرحت المحال التجارية في المناطق الشعبية، علب حلوى المولد النبوي، استعدادًا لاحتفالات ذكرى المولد النبوي التي تحل يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل.

علب حلاوة المولد بأسعار أقل من 450 جنيهًا

ومن ضمن علب حلاوة المولد المطروحة في عدد من المحال التجارية، علبًا بأسعار أقل من 450 جنيهًا وتبدأ من 135 جنيهًا، محددة المحتويات، وجاءت كالآتي:

سعر علبة حلاوة المولد 2025

علبة حلوى مولد النبي بـ 135 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلوى مولد النبي عدد 12 قطعة نحو 135 جنيهًا، وتحتوي على قطعة جزرية سوداني، قطعة فولية، قطعة سمسية، قطعة حمصية، قطعة قشطة كلاسيك، قطعة لديدة، قطعة حمام، قطعة ملبن سادة، قطعة ملبن فروتي، قطعة قرش سوداني، قطعة قرش حمص، قطعة قرش سمسم.

علبة حلوى مولد النبي بـ 185 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلوى مولد النبي عدد 16 قطعة نحو 185 جنيهًا، وتحتوي على قطعة جزرية بندق، قطعتين فولية، قطعتين سمسية، قطعة دوريتا، قطعة حمصية، قطعة قشطة كلاسيك، قطعة لديدة، قطعة حمام، قطعة علي بابا، قطعة ملبن فروتي، قطعة قرش سوداني، قطعة قرش حمص، قطعة قرش سمسم.

سعر علبة حلاوة المولد 2025

علبة حلوى مولد النبي بـ 250 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلوى مولد النبي عدد 16 قطعة نحو 250 جنيهًا، وتحتوي على قطعة جزرية بندق، قطعتين فولية، قطعة سمسية، قطعة حمصية، قطعة لوزية، قطعة بندقية، قطعة قشطة كلاسيك، قطعة لديدة، قطعة حمام، قطعة علي بابا لوز، قطعة ملبن بندق، قطعة ملبن فروتي، قطعة سوفت سوداني، قطعة قرش حمص، قطعة قرش سمسم.

سعر علبة حلاوة المولد 2025

علبة حلوى مولد النبي بـ 310 جنيهات

بلغ سعر علبة حلوى مولد النبي عدد 24 قطعة نحو 310 جنيهات، وتحتوي على قطعة جزرية بندق، قطعتين فولية، قطعة دوريتا، قطعتين سمسية، قطعتين حمصية، قطعة قشطة كلاسيك، قطعة ميلكي زبادو، قطعة لديدة، قطعة حمام، قطعة بيناكولادا، قطعة علي بابا، قطعة جوزية لوز، قطعة ملبن بندق، قطعتين ملبن فروتي، قطعة قرش سوداني، قطعة قرش حمص، قطعة قرش سمسم، قطعة نوجا سوداني فستق، سوفت سوداني.

سعر علبة حلاوة المولد 2025

علبة حلوى مولد النبي بـ 420 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلاوة مولد النبي عدد 24 قطعة نحو 420 جنيهًا، وتحتوي على قطعة جزرية بندق، قطعتين فولية، قطعة دوريتا، قطعتين سمسية، قطعة حمصية، قطعة لوزية، قطعة بندقية، مشكل مكسرات، قطعة قشطة كلاسيك، قطعة ميلكي أوريو، قطعة لديدة، قطعة حمام، قطعة بيناكولادا، قطعة علي بابا، قطعة جوزية لوز، قطعة ملبن بندق، قطعة ملبن فروتي، قطعة ملبن عين جمل سكينة، قطعة قرش حمص، قطعة قرش سمسم، قطعة نوجا سوداني فستق، سوفت سوداني.

