المؤبد ونصف مليون جنيه غرامة لعدد من تجار المخدرات بالقناطر الخيرية

قضت حكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لإباطرة تجار المزاج، وتغريم كل منهم مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، بتهمة تأليف تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، ولوحوا بالعنف والقوة ضد موظفين عموميين قائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.



وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.



الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "سالم م س ر" ٤٠ عاما عامل مقيم الحوالة القناطر الخيرية، و"سالم ا س س" ۳۲عام - عامل - مقيم كفر الحوالة - القناطر الخيرية، و"أحمد ف م س" ٤١عاما عامل مقيم شبرا شهاب - القناطر الخيرية، و"محمود ف م س" ۳۷ عاما - عامل مقيم شبرا شهاب - القناطر الخيرية، و"عبد الله م ع م" - ۱۷عاما - عامل - مقيم شبرا شباب - القناطر الخيرية، و"على ر ع م" ١٦ عاما - بدون عمل - مقيم شبرا شباب - القناطر الخيرية، و"علاء س ع م" ۳۸ عاما - عامل - مقيم شبرا شباب - القناطر الخيرية، في الجناية رقم ١٩٦٢٤ لسنة ٢٠٢٤ القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ٤٢٩٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٨/٩ بدائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حال كون المتهمان الخامس والسادس طفلان جاوزا من العمر خمسة عشر عامًا ولم يجاوزا ثمانية عشر عامًا، قاموا بتأليف عصابة داخل البلاد وكان غرضها الاتجار في المواد المخدرة.

وأضاف أمر الإحالة أنهم حازوا جواهر مخدرة أحادى أستيل مورفين، اندازول كاربوكساميد، ميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين - الحشيش"، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

وإستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا (بندقيه اليه).

كما حازوا ذخيرة "طلقة"، مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصًا له بحيازته او إحرازه

وأشار أمر الإحالة إلى أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا (مسدس فردى الإطلاق).

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا ذخيرة "13 طلقة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصًا له بحيازته او فرزوا ذخيرة " طلقة مما تستخدم على السلاح الناري الخرطوش السابق دون ان يكون مرخصًا له بحيازته او أحرازه.

وأختتم أمر الإحالة أنهم لوحوا بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، هم المقدم محمود إسماعيل، والنقيب عمرو بدر والنقيب أحمد مصطفي، وآخرين من رجال الشرطة السرية، وكان ذلك بسبب تأدية وظيفتهم، بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية الإرهابهم قاصدًا منعهم من ضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.

