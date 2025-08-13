الأربعاء 13 أغسطس 2025
رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل رئيس محكمة النقض ووفد مجلس القضاء الأعلى

النيابة الإدارية
استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية،  القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، خلال زيارته لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

صاحبه في الزيارة وفدا من رؤساء محاكم الاستئناف 

وصاحبه خلال الزيارة وفدًا رفيع المستوى ضم كل من: القاضي عبد الآخر الملقب فواز رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة  النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض ومدير نيابة النقض.

والقاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والقاضي محمد عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات والإعلام، والقاضي/ أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك في حضور كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وخلال اللقاء، رحَّب  المستشار محمد الشناوي، بالقاضي عاصم الغايش، ووفد قضاة مصر، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به محكمة النقض بوصفها قمة الهرم القضائي المصري في إرساء المبادئ القانونية وتوحيد تفسيرها، وضمان سلامة تطبيق أحكام القانون، مشددًا على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين روافد منظومة العدالة المصرية من الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفل تظافر الجهود وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، أكد القاضي عاصم الغايش، الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام، باعتبارها إحدى ركائز منظومة العدالة التي تساهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

