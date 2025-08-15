عندما يكون وزير الخارجية دمه صعيدى

أرسل صديقى المتخصص فى ملف الشئون الخارجية بأحد المواقع الإلكترونية رابط فيديو مسرب لوزير الخارجية بيطلب منى الحصول على تصريح خاص بشأنه (تكذيب الفيديو وأنه مفبرك) بصفتى صحفى معتمد لدى وزارة الخارجية.



وعندما شاهدت الفيديو قلت: نعم أنه السفير بدر عبد العاطى الذى أعرفه من 2013، وتأكدت منذ اللحظة الأولى أن هذا الفيديو غير مفبرك ولا يمكن أن يكون ذكاء إصطناعى، إنتابنى الفخر والعزة..

فرحت كثيرًا بأداء وزير خارجية مصر.. معتزًا بمعرفتى بشخصية قيادية تعرف قدر مسئوليتها وحجم دولة مثل مصر ولا تفرط فى هيبة الدولة المصرية ولا فى كرامة أبناءها.. شخصية تعتز بإصولها الصعيدية التى ما يميزها الدم الحامي، والعزة، والشموخ وعدم التفريط في حقوقه.



وجدت وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى في الفيديو منفعلًا ويتحدث بطريقة حازمة ويطلق كلمات وعبارات محددة لا تحمل معنيين ولكنها تصيب الهدف.. وزير الخارجية كانت كلماته تخلوا من الدبلوماسية الناعمة وكما يقول المثل المصرى (الطبع غلاب)، ولكن سيطر على الوزير العرق الصعيدي والدم الحامي، والشعوربالكرامة والتعامل بالمثل مع أيًا من كان.



وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو يتحدث فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع سفير القاهرة في هولندا عماد حنا، حول وضع قفل على باب السفارة وإغلاقها.. وظهر وزير الخارجية المصري منفعلا وموجها اللوم للسفير، ويتهمه بالتقصير في حماية السفارة، معتبرا أن ما شهدته السفارة في لاهاي، هو ما شجع على محاولة تكرار الأمر نفسه في دول أخرى.



وقال إن كافة الأجهزة في مصر مستاءة مما حدث في هولندا، وإنه أكد أكثر من مرة أن من يحاول لمس باب أي سفارة يجب أن يحاسب.. ودافع سفير مصر في هولندا عن نفسه، وقال إن السفارة المصرية في هولندا كانت أول سفارة تعرضت لمثل هذه الوقائع، وإن السفارات المصرية في باقي البلدان اتخذت حذرها بعد ذلك.



وأضاف السفيرقائلا: نتعرض لمحاولة يوميا أو كل يومين، ونتصدى لهذا الأمر، واضطررت لسحب حراس الأمن من دار السكن للمشاركة في حماية السفارة، وأن السفارة لا يوجد بها سوى 3 حراس أمن.



وتابع السفير، أنه سعيد بحديث وزير الخارجية عن مبدأ المعاملة بالمثل، لافتا إلى أن السفارة الهولندية في القاهرة لديها تأمين كبير، وأنه عندما يطلب منهم تأمين أكبر للسفارة المصرية في لاهاي، لا يهتمون.



ليرد وزير الخارجية: سنعاملهم بالمثل، وسنخفف الحراسات، وإذا تحدث إليك أحد هناك عن التخفيف "اديله على دماغه"، ورد عليه أنتم من تقاعستوا ولو استمر الأمر سيكون بدل تخفيف الحراسة رفع كامل.



وظهر وزير الخارجية وهو يتحدث فيما يشبه جلسه، وقال: الهدف من حصار السفارات نشر بعض الصور لتظهر مصر كدولة منتهكة مغلوب على أمرها، وعلى رأسها بطحة وهذا أمر غير مقبول.



وأضاف: أنا أقول هذا الكلام على مسؤوليتي وأنا وزير الخارجية، من يحاول وضع قفل على باب السفارة أو وضع دهان "طلاء" عليه، يتم الإمساك به وتكتيفه ووضعه داخل السفارة واستدعاء الشرطة، وغير مقبول أن يلمس أحد جدار السفارة، وأنا فعلت هذا الأمر وأنا في بروكسل في عز الفوضى في 2012.



حديث وزير الخارجية المسرب بغض النظر عما أثير حوله من لغط عن إنه مسرب بقصد أو بدون قصد لكنه كان يحمل العديد من الرسائل على المستويين الداخلي والخارجي.. حيث أكد للشعب المصرى أن هذا البلد يتولى مسئوليته رجال لن يفرطوا في حقوقه، ويؤكد للخارج أنه لا تهاون ولا تفريط في حقوق مصر ولا كرامتها، تحت أى ظرف، وأننا دولة ليست قليلة الحيلة ولا على رأسنا بطحة، ويؤكد أننا دولة قوية أيادينا بيضاء لا نخشى أحد، سياساتنا قائمة على الندية مع أي دولة أيًا كانت.. تحية للوزير “الدكر” مثلما أطلق عليه شعبيًا.

