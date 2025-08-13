بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

أدانت مصر اليوم الأربعاء، ما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بـ إسرائيل الكبرى.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن مصر تؤكد حرصها على إرساء السلام في الشرق الأوسط، وطالبت بإيضاحات لذلك في ظل ما يعكسه هذا الأمر من إثارة لعدم الاستقرار وتوجه رافض لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على التصعيد، ويتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وأكدت مصر أنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة، وصولًا إلى إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.

