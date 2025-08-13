هل دخلت مصر خط الفقر المائي؟، وزير الخارجية يكشف مفاجأة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر لم تتأثر في فترة ملء سد النهضة ولكنها تخشى من فترات الجفاف الممتدة، مشيرا إلى أن الحكومة الإثيوبية تهربت من الاتفاق في فترة الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي أسامة كمال المذاع على فضائية "dmc"، أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مرارا وتكرارا عن رغبته في حل أزمة سد النهضة، موضحا أن مصر تحت خط الفقر المائي فى القارة الأفريقية، فمتوسط نصيب الفرد من المياه لا يتجاوز 500 متر مكعب سنويا، وهو نصف الحد الأدنى الذي وضعته الأمم المتحدة للفقر المائي.

وأضاف أن مصر لديها حق مكفول طبقا للقانون الدولي بالدفاع عن مصالحها، موضحا أن مصر تقوم بمعالجة المياه لأكثر من مرة لإعادة استخدامها مع زيادة السكان وأعداد اللاجئين زاد استهلاك مصر من المياه، وهناك فجوة تقدر بـ 40% من الاستهلاك المائي.



