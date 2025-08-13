وزير الخارجية: الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية يؤدي إلى عزلة إسرائيل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن اعتراف عدد كبير من الدول بالدولة الفلسطينية هو ترجمة لعزلة إسرائيل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء dmc”، تقديم الإعلامي أسامة كمال المذاع على فضائية “dmc”، أن إسرائيل تتعمد إغلاق المعابر لاستخدام سياسة التجويع وتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأوضح: “ الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دقيقا في وصفه للحملات التي يشنها البعض على الدولة المصرية وقال إنها إفلاس سياسي، فمعبر رفح من الجانب المصري يعمل على مدار 24 ساعة، في أيام الأسبوع السابع”.



وأكد أن “مصر تبذل جهودا كبيرا لإدخال كافة المساعدات إلى الجانب الفلسطيني من خلال معبر أبوسالم، بالإضافة إلى الإنزالات الجوية”، موضحا أن دولة الاحتلال هي المسئولة عن الكارثة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من إبادة ومجاعة.

