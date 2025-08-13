من يدير غزة بعد وقف الحرب؟ تصريح حاسم من وزير الخارجية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إسرائيل فقدت الكثير على المستوى الأخلاقي والمعنوي، وخسرت صورتها في الخارج، فهي دولة اعتداء.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي أسامة كمال المذاع على فضائية "dmc"، أن غطرسة القوة لن تحقق الاستقرار للشعب الإسرائيلي، وهناك بيئة للتشدد والتطرف.

وأوضح أن مصر ستقوم بتدريب 5000 شرطي فلسطيني بالتعاون مع الجانب الأردني، سيتم اختيارهم بعناية وضمان بأنهم ليسوا من المتطرفين للمشاركة في فرض الأمن في الشارع الفلسطيني، تمهيدا لوقف إطلاق النار.

وعن من يدير قطاع غزة، أوضح وزير الخارجية أنه سيتم مناقشة ذلك في مؤتمر إعادة إعمار غزة، وأن هذا المؤتمر سيشارك فيه رئيس السلطة الفلسطينية وسيتم تخصيص اليوم الأول من المؤتمر لمناقشة ذلك، مضيفا أنه تم وضع قائمة أسماء تضم 500 شخص تم اختيارهم بعناية لإدارة القطاع لفترة 6 أشهر، وستقوم هذه اللجنة الإدارية بإدارة شئون القطاع وتنفيذ توصيات المؤتمر.

وأكد أنه فور وقف إطلاق النار سيتم في اليوم الثاني الإعلان عن عقد مؤتمر إعمار غزة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني الأمرين.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.