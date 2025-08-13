وزير الخارجية: توجيهات رئاسية بتكثيف الوجود المصري في إفريقيا

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تبذل كل جهودها مع الأطراف كافة، لوقف تدفق السلاح من الخارج إلى السودان، وتوصيل المساعدات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي أسامة كمال المذاع على فضائية "dmc"، أنه يجب أن تكون هناك دولة وطنية في السودان، فالدولة الوطنية بتعريفها البسيط هي احتكار القوة، موضحا أن الدول العربية تواجه العديد من الأزمات، مثل ليبيا والسودان وسوريا واليمن.



وأوضح أنه يجب دمج كافة الحركات المسلحة في الدول التي تعاني من أزمات فى مؤسسات دولها، ونزع السلاح من هذه الحركات، مشيرا إلى أنه بدون وجود مؤسسات وطنية ودولة وطنية فلن يكون هناك سلام في هذه الدول.



وتابع: "هناك مخاوف من انتشار الجماعات الإرهابية، ودمجها في جماعات تجارة الأعضاء البشرية وتهريب السلاح وغيرها"، مضيفا أن هناك توجيهات رئاسية بتكثيف التواجد المصري في إفريقيا، وأنه تم إقرار 100 مليون دولار من ميزانية الدولة المصرية لدعم بعض المشروعات فى العواصم الأفريقية.



