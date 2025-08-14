الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قصور الثقافة تطلق ملتقى الفيوم للرسوم المتحركة اليوم

ملتقى الرسوم المتحركة،
ملتقى الرسوم المتحركة، فيتو

تنطلق اليوم الخميس فعاليات ملتقى الفيوم للرسوم المتحركة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر الملتقى حتى 23 أغسطس الحالي.

فعاليات ملتقى الفيوم للرسوم المتحركة

تقام فعاليات الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقوميسير الملتقى الفنان الدكتور محمد ربيع، ويشارك به الفنانون: أحمد محمود، أحمد حسن، أحمد الصباح، محمد دندراوي، مصطفى البنا، مصطفى صوفي، مصطفى السواح، إبراهيم سعد، إبراهيم طاهر، خالد شاهين، ومشرف الفوج الفنانة ولاء فرج.

يأتي الملتقى في إطار حرص الهيئة على دعم الحراك الفني في مصر، وتنشيط الفروع الإبداعية المرتبطة بالفنون التشكيلية، لا سيما الرسوم المتحركة، لما تحمله من قيم فنية تجمع بين الإبداع والتصميم والتكنولوجيا.

يتضمن الملتقى برنامجا متكاملا من الزيارات الميدانية للمواقع الأثرية والطبيعية بالمحافظة. واختيرت الفيوم لاحتضان الملتقى نظرا لمكانتها كحلقة وصل بين الصعيد والدلتا، وما تتميز به من قيم تاريخية تجمع بين الحضارة المصرية القديمة والإغريقية، إلى جانب إرثها التراثي في صناعة الفخار المزجج، وطبيعتها البيئية التي تمزج بين البيئة الزراعية والصحراوية والواحات. وفي ختام الفعاليات، يقدم كل فنان فيلم رسوم متحركة قصير ويتم عرض نتاج الملتقى لاحقا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فعاليات ملتقى الفيوم للرسوم المتحركة الهيئة العامة لقصور الثقافة ملتقى الفيوم للرسوم المتحركة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الوضع يتفاقم في القاهرة والصعيد يسجل 49، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

قرار جمهوري بإنشاء حساب المشروعات بـ 10 ملايين يورو مع البنك الأوروبي

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف مرة واحدة والثوم والليمون خارج القائمة

لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي، إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لمسنة مريضة بالسرطان

خدمات

المزيد

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads