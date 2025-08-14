قصور الثقافة تطلق ملتقى الفيوم للرسوم المتحركة اليوم

تنطلق اليوم الخميس فعاليات ملتقى الفيوم للرسوم المتحركة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر الملتقى حتى 23 أغسطس الحالي.

فعاليات ملتقى الفيوم للرسوم المتحركة

تقام فعاليات الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقوميسير الملتقى الفنان الدكتور محمد ربيع، ويشارك به الفنانون: أحمد محمود، أحمد حسن، أحمد الصباح، محمد دندراوي، مصطفى البنا، مصطفى صوفي، مصطفى السواح، إبراهيم سعد، إبراهيم طاهر، خالد شاهين، ومشرف الفوج الفنانة ولاء فرج.

يأتي الملتقى في إطار حرص الهيئة على دعم الحراك الفني في مصر، وتنشيط الفروع الإبداعية المرتبطة بالفنون التشكيلية، لا سيما الرسوم المتحركة، لما تحمله من قيم فنية تجمع بين الإبداع والتصميم والتكنولوجيا.

يتضمن الملتقى برنامجا متكاملا من الزيارات الميدانية للمواقع الأثرية والطبيعية بالمحافظة. واختيرت الفيوم لاحتضان الملتقى نظرا لمكانتها كحلقة وصل بين الصعيد والدلتا، وما تتميز به من قيم تاريخية تجمع بين الحضارة المصرية القديمة والإغريقية، إلى جانب إرثها التراثي في صناعة الفخار المزجج، وطبيعتها البيئية التي تمزج بين البيئة الزراعية والصحراوية والواحات. وفي ختام الفعاليات، يقدم كل فنان فيلم رسوم متحركة قصير ويتم عرض نتاج الملتقى لاحقا.

