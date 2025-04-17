فوائد الخروب، بديل صحي للكاوكاو يحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد الخروب، الخروب من الأعشاب الشهيرة التي عرفت على مر العصور، وهو مشروب شعبي فى مصر ارتبط تحضيره بشهر رمضان المبارك.

وفوائد الخروب عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وكان يستخدم في الطب القديم وحاليا يدخل في صناعة الحلوى والأدوية.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن الخروب من النباتات المعروفة منذ القدم، ويستخدم بشكل واسع في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، سواء كمشروب أو كمسحوق يُضاف إلى الأطعمة، وهو يتميز بطعمه الحلو الطبيعي وقيمته الغذائية العالية، ويُعتبر بديلا صحيا للكاكاو والشيكولاتة.

القيمة الغذائية الموجودة في الخروب

وأضافت منى: يحتوي الخروب على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة مثل الألياف، والفيتامينات، والمعادن، مما يجعله عنصرًا فعالًا في تعزيز الصحة العامة، لذا يجب المواظبة على تناوله حيث يتم نقعه وغليه ثم تصفيته، وهو طيب المذاق.

فوائد الخروب للصحة، فيتو

فوائد الخروب للصحة

وتابعت، أن من أبرز فوائد الخروب:

دوره في تحسين عملية الهضم، فهو غني بالألياف غير القابلة للذوبان، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

هذه الألياف تعزز الشعور بالشبع، ما يجعله خيارًا جيدًا لمن يسعون إلى فقدان الوزن.

يمتاز الخروب بخلوه من مادة الكافيين، على عكس الكاكاو، مما يجعله بديل ممتاز للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم أو اضطرابات في القلب نتيجة تناول الكافيين، كما أن مذاقه الحلو الطبيعي يحد من الحاجة إلى إضافة السكر، مما يجعله خيار صحي لمرضى السكري.

من الناحية الطبية، يحتوي الخروب على مركبات مضادة للأكسدة، مثل البوليفينولات، التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

تشير بعض الدراسات إلى أن الخروب قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

أما بالنسبة للأطفال، فإن شراب الخروب يُعدّ مشروبا طبيعيا مغذيا وآمنا، ويفيد في تهدئة اضطرابات المعدة، ويمكن استخدام مسحوق الخروب في تحضير الحلويات والمخبوزات كبديل صحي للشوكولاتة.

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن الخروب ليس مجرد نبتة تقليدية، بل هو كنز غذائي وطبيعي يقدم فوائد جمّة للجسم، ومن الجيد إدراجه ضمن النظام الغذائي بشكل منتظم، سواء في شكل مشروب بارد، أو مسحوق يُضاف إلى الأطعمة، للاستفادة من فوائده المتنوعة دون أية آثار جانبية تُذكر.

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