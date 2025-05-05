فوائد الخروب، بديل صحى للكاكاو يقوى المناعة ويحمى من هشاشة العظام

فوائد الخروب، الخروب من الأعشاب الشهيرة التى عرفت على مدار التاريخ وعادة يقدم كمشروب بارد وكان يستخدم في الطب القديم وحاليا يدخل في صناعة بعض الأدوية والحلوى.

وفوائد الخروب، عظيمة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخروب من النباتات المعروفة منذ القدم، وينتمي إلى عائلة البقوليات، وتستخدم قرونه المجففة كغذاء ودواء في العديد من الثقافات حول العالم، ينمو الخروب عادة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وله طعم حلو طبيعي يشبه الكاكاو، لكنه يتميز بكونه خاليا من الكافيين والمواد المنبهة، مما يجعله بديل صحي للكاكاو والشيكولاتة.

القيمة الغذائية للخروب

وأضاف السيد، يحتوي الخروب على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، منها الألياف الغذائية،البروتينات، الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة (مثل البوليفينولات)، وفيتامينات مثل B2 وB3.

فوائد الخروب

فوائد الخروب للصحة

وتابع، أن من فوائد الخروب التى تدفعنا لتناوله:-

الخروب غني بالألياف التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء، مما يساهم في الوقاية من الإمساك وتنظيم عملية الإخراج، كما أن له خصائص قابضة تساعد في علاج الإسهال، خاصة عند الأطفال.

يحتوي الخروب على سكريات طبيعية بطيئة الامتصاص، ولا يسبب ارتفاع سريع في سكر الدم، ما يجعله مناسب لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الخروب تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول من الأمعاء، وبالتالي تساهم في خفض مستواه في الدم.

الخروب يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تحارب الجذور الحرة في الجسم، مما يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

بفضل غناه بالكالسيوم والمغنيسيوم، فإن تناول الخروب يعزز من كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

الخروب منخفض الدهون ويمنح الشعور بالشبع بسبب غناه بالألياف، ما يجعله خيار مثالي في الحميات الغذائية لإنقاص الوزن.

كثير من الأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين أو مشاكل في الهضم يفضلون الخروب كبديل للكاكاو في الحلويات والمشروبات، خاصة أنه يتمتع بطعم حلو طبيعي.

طرق استخدام الخروب

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أنه يمكن تناول الخروب، كمشروب بارد وهو شائع في الدول العربية خلال شهر رمضان، ويتميز بنكهته الغنية والمنعشة، وايضا بودرة الخروب، وتستخدم في تحضير المخبوزات والحلويات كبديل للكاكاو، ومستخلصات الخروب تستخدم في الصناعات الدوائية والغذائية، وشراب الخروب المركز يستخدم كمكمل غذائي مفيد للصحة.

محاذير استخدام الخروب

واضاف السيد، أنه على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن تناول الخروب بكميات كبيرة قد يسبب انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل مفرط لدى مرضى السكري.ط، ومشاكل في الهضم عند تناوله بكثرة، خاصة في شكله المركز، لذا يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بشكل منتظم خاصة لمن يتناول أدوية معينة أو يعاني من أمراض مزمنة، فالخروب من الكنوز الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية، وهو مهم لمن يسعى لتحسين نمط حياته الغذائي بطريقة طبيعية وآمنة.

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