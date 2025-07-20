فوائد الخروب، بديل صحى للكاكاو يحمى من أمراض القلب والشيخوخة

فوائد الخروب، الخروب من الأعشاب الشهيرة التى تقدم فى مصر كمشروب شعبى له مذاق طيب ومنعش فى الصيف كما يدخل فى صناعة الحلوى لنكهته المميزة.

وفوائد الخروب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخروب من النباتات المفيدة التي تستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي والغذاء، ويستخرج من ثمار شجرة الخروب التي تنمو بكثرة في المناطق المتوسطية، ويشتهر الخروب بطعمه الحلو الطبيعي ويستخدم كبديل للكاكاو، كما يستهلك على شكل مشروب أو يضاف إلى الأطعمة والحلويات.

فوائد الخروب للصحة

فوائد الخروب للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الخروب التى تدفعنا لتناوله:-

يحسن الهضم، حيث يحتوي الخروب على ألياف غذائية غير قابلة للذوبان تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك.

يعالج الإسهال، ويستخدم الخروب كمادة قابضة تعالج حالات الإسهال، خاصةً عند الأطفال.

يقلل من الحموضة، والخروب لا يحتوي على الكافيين أو الأحماض القوية، مما يجعله جيد لمرضى الحموضة وارتجاع المريء.

يحتوي الخروب على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وتساهم هذه المركبات في تعزيز صحة الجلد وتأخير علامات الشيخوخة.

لا يحتوي الخروب على الكافيين أو الثيوبرومين، وهما مادتان منبهتان موجودتان في الكاكاو.

يمكن استخدامه كبديل للكاكاو للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين أو مشاكل القلب أو الأرق.

يحتوي الخروب على سكريات طبيعية منخفضة المؤشر الجلايسيمي، ما يعني أنه لا يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، كما يساعد في تحسين حساسية الإنسولين بفضل الألياف والبوليفينولات الموجودة فيه.

الخروب غني بالألياف التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار في الدم.

كما يساهم في تقليل ضغط الدم بفضل احتوائه على نسبة جيدة من البوتاسيوم.

يحتوي الخروب على الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، وهي معادن أساسية لصحة العظام والأسنان.

كما أنه خالٍ من حمض الأوكساليك الذي يعيق امتصاص الكالسيوم، مما يجعله مصدر جيد لهذا المعدن.

بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية مثل السكروز والفركتوز، يعتبر الخروب مصدر جيد للطاقة الطبيعية بدون تأثيرات الكافيين، وينصح به للرياضيين أو أثناء فترات الإرهاق الجسدي.

الألياف الموجودة في الخروب تساهم في زيادة الشعور بالشبع وتقليل الشهية، كما أنه منخفض الدهون والسعرات الحرارية، لذلك يعد جيد ضمن الحميات الغذائية لتقليل الوزن.

مشروب الخروب يعد آمن ومفيد للأطفال، خاصة لعلاج الإسهال والنزلات المعوية، كما يمد أجسامهم بالمعادن والسكريات الطبيعية دون آثار جانبية.

مضادات الأكسدة الموجودة في الخروب تساهم في تحسين مظهر البشرة وتقليل ظهور حب الشباب والتجاعيد.

تناول الخروب بانتظام يعزز صحة الشعر ويقلل من تساقطه، لاحتوائه على الحديد والفيتامينات.

محاذير تناول الخروب حفاظا على الصحة

وتابع، يعتبر الخروب آمن لمعظم الناس عند تناوله بكميات معتدلة، لكن ينصح بعدم الإفراط في تناوله لمرضى الكلى بسبب احتوائه على البوتاسيوم، ويجب الانتباه للسكر المضاف عند شراء الخروب الجاهز من الأسواق.

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