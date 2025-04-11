الجمعة 11 أبريل 2025
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صحة ومرأة

فوائد الخروب، يعالج الاسهال ويخفض الكوليسترول ويحمى من السكرى

الخروب
الخروب

فوائد الخروب، الخروب من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كمشروب طبيعى لذيذ ومميز وهو يعتبر من المشروبات الشعبية في مصر وله عشاق كثيرون.

وفوائد الخروب عديدة، ونكهته المميزة تجعله يدخل فى صناعة الحلوى، وكان يستخدم في الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة الأدوية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخروب من النباتات الطبيعية المفيدة التي استخدمها الإنسان منذ قرون في الطب الشعبي والتغذية، ويعود أصل الخروب إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يُزرع على نطاق واسع في دول مثل لبنان، سوريا، المغرب، وتونس، ويتم استخدام ثماره الناضجة لصناعة شراب الخروب، أو طحنها للحصول على مسحوق يستخدم في الحلويات والمشروبات.

القيمة الغذائية للخروب

واضاف السيد، يتميز الخروب بقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، والفيتامينات مثل فيتامين A وB2 وB3، والمعادن مثل الكالسيوم، الحديد، والمغنيسيوم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الطبيعية.

فوائد الخروب للصحة 
فوائد الخروب للصحة 

فوائد الخروب للصحة 

وتابع أن من فوائد الخروب التى تدفعنا لتناوله:-

  • تعزيز صحة الجهاز الهضمي، بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يساعد الخروب على تحسين عملية الهضم، ويمنع الإمساك، ويخفف من حموضة المعدة، كما أن خصائصه القابضة تساهم في علاج الإسهال، خاصة عند الأطفال.
  • خفض نسبة الكوليسترول، وأثبتت الدراسات أن تناول الخروب بانتظام يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساعد في الوقاية من أمراض القلب والشرايين.
  • مضاد للأكسدة، ويحتوي الخروب على مركبات مضادة للأكسدة، مثل البوليفينولات، والتي تحارب الجذور الحرة، وتحمي الخلايا من التلف، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري.
  • خالي من الكافيين والغلوتين، وهذا يجعله مهم للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين أو يتبعون نظام غذائي خالي من الكافيين، كما يمكن استخدامه كبديل صحي للكاكاو في بعض الأطعمة.
  • يساعد في فقدان الوزن، بسبب غناه بالألياف وقلة سعراته الحرارية، فإن الخروب يعطي إحساسًا بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في تقليل كميات الطعام المستهلكة، وبالتالي المساهمة في خسارة الوزن.

طرق تناول الخروب 

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الخروب بعدة طرق، منها تحضيره كعصير بارد، أو استخدام مسحوقه في المخبوزات والحلويات، وعلى الرغم من فوائده العديدة، يُفضل دائمًا الاعتدال في تناوله واستشارة الطبيب في حال وجود حالات صحية معينة.

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