تفاصيل الظهور الأول لخالد أنور في حكاية فلاش باك

شهدت الحلقة الرابعة من حكاية فلاش باك، ضمن مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، الظهور الأول للفنان خالد أنور في أحداث الحكاية.

ويجسد خالد أنور شخصية مروان، مدرب الرقص الخاص بمريم التي تؤديها الفنانة مريم الجندي.

وجاء الظهور الأول لمروان من خلال مشاهد من الماضي، حيث كان يتابع بروفة رقص لمريم بمشاركة عدد من الراقصين، وكشفت الأحداث أن علاقتهما بدأت حينما كان مدربها، قبل أن تتوطد بعد إصابتها أثناء التدريب، وتتطور لاحقا لعلاقة سامة حيث يعتدي مروان بالضرب على مريم.

تفاصيل حكاية فلاش باك

حكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

تُعرض حكاية فلاش باك ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات.

