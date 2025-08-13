الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل الظهور الأول لخالد أنور في حكاية فلاش باك

خالد أنور، فيتو
خالد أنور، فيتو

شهدت الحلقة الرابعة من حكاية فلاش باك، ضمن مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، الظهور الأول للفنان خالد أنور في أحداث الحكاية.  

ويجسد خالد أنور شخصية مروان، مدرب الرقص الخاص بمريم التي تؤديها الفنانة مريم الجندي. 

وجاء الظهور الأول لمروان من خلال مشاهد من الماضي، حيث كان يتابع بروفة رقص لمريم بمشاركة عدد من الراقصين، وكشفت الأحداث أن علاقتهما بدأت حينما كان مدربها، قبل أن تتوطد بعد إصابتها أثناء التدريب، وتتطور لاحقا لعلاقة سامة حيث يعتدي مروان بالضرب على مريم.

تفاصيل حكاية فلاش باك

حكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

تُعرض حكاية فلاش باك ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة مريم الجندي حكاية فلاش باك فلاش باك ما تراه ليس كما يبدو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو مريم الجندي

مواد متعلقة

قبل عرضه على الشاشات، كل ما تريد معرفته عن مسلسل سلمى

بمشاركة أبطال من الجزء الأول، نجوم “وتر حساس 2” يواصلون تصوير المسلسل

مواعيد عرض المسلسل الخليجي "عايشين معانا"

تعرف على تفاصيل شخصية مريم الجندي في حكاية فلاش باك

الأكثر قراءة

اسمه الحقيقي وأخلاقه، جيران البلوجر "ياسمين" بالشرقية يفجرون مفاجأة عن شخصيته

اعتراف مستفز من البلوجر "ياسمين" أثناء التحقيقات وقرار جديد بحبسه في سجن الرجال

إن كيدهن عظيم، كولومبية تفضح أسطورة ريال مدريد على الهواء: رفضته لأنه لا يستحم

24 ساعة جحيم، تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء

على طريقة "اللي على راسه بطحة"، صورة مفاجأة تهز سارة خليفة أثناء التحقيقات معها

الموضوع زاد عن حده، أول صدام مباشر بين إدارة الأهلي وريبيرو بسبب أحمد عبد القادر

مقتل 5 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالقليوبية

كنت فاكر إن ده العادي بتاعه، هشام ماجد يروي قصة مباراة حولته من أهلاوي إلى زملكاوي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads